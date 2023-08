Autorenstreik : Verhärtete Fronten in Hollywood trotz neuer Angebote von Studios

Streik der Drehbuchautoren im August in New York Bild: Laif

In einen der beiden großen Arbeitskämpfe in der US-Unterhaltungsindustrie ist Bewegung gekommen, aber eine Einigung scheint noch immer in weiter Ferne. Der Branchenverband der Hollywood-Studios, zu dem Unternehmen wie Walt Disney und Netflix gehören, hat jetzt ein Angebot publik gemacht, das den streikenden Drehbuchautoren am 11. August unterbreitet worden ist.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Mit diesem Angebot waren die ersten Gespräche zwischen den beiden Seiten verbunden, seit der Streik Anfang Mai begann, insofern markierte es einen Fortschritt. Die Studios nannten das Angebot jetzt ein „umfangreiches Paket“, das Lösungen für die wichtigsten Prioritäten der Autoren anbiete. Aber die Autorengewerkschaft Writers ­Guild of America (WGA) beschrieb den Vorschlag als unzureichend und rief ihre Mitglieder auf, den Streik fortzusetzen.

Allein der Umstand, dass die Studios das Angebot an die Öffentlichkeit gebracht haben, spricht dafür, dass die Fronten weiter verhärtet sind. Normalerweise finden die Gespräche hinter verschlossenen Türen statt, und nur die Verhandlungsführer der Gewerkschaft bekämen Angebote der Gegenseite zu sehen. Die Veröffentlichung könnte insofern aus Sicht der Studios ein Druckmittel sein, in der Hoffnung, dass die Gewerkschaftsmitglieder ihre Führung zum Einlenken bringen.

Versuch Drehbuchautoren „gegeneinander aufzubringen“?

Bevor das Angebot publik wurde, gab es ein Treffen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Vorstandschefs mehrerer Unternehmen, darunter Bob Iger von Walt Disney. Die WGA-Führung schrieb ihren Mitgliedern, das Angebot sei nicht gut genug und enthalte Schlupflöcher. Dass die Studios es veröffentlicht hätten, zeige, dass sie versuchten, die Drehbuchautoren „gegeneinander aufzubringen“.

Mehr zum Thema 1/

Das Angebot der Studios enthält Gehaltserhöhungen, Zusagen für die Mindestbeschäftigung und „Schutzmechanismen“ für den Einsatz sogenannter generativer Künstlicher Intelligenz, wozu Sprachmodelle wie ChatGPT gehören. Beispielsweise soll sich an der Bezahlung von Autoren nichts ändern, falls Teile von Drehbüchern auf KI-Material basieren. Neben den Drehbuchautoren streiken seit Mitte Juli auch die Schauspieler in Hollywood. Es ist das erste Mal seit 1960, dass beide Gruppen streiken.