Autonomes Fahren : Uber verkauft Sparte für Robotaxis

Uber wird künftig nicht mehr eigenständig autonom fahrende Autos entwickeln. Wie der amerikanische Mitfahrvermittler am Montagabend mitteilte, verkauft es seine hauseigene Einheit Advanced Technologies Group an das amerikanische Unternehmen Aurora, das sich auf die Forschung an selbstfahrenden Fahrzeugen spezialisiert hat. Gleichzeitig erwirbt Uber für 400 Millionen Dollar aber einen Anteil von 26 Prozent an Aurora. Zudem soll der Vorstandsvorsitzende von Uber, Dara Khosrowshahi, in den Aurora-Aufsichtsrat einziehen. In dem kombinierten Unternehmen wollen Aurora und Uber künftig gemeinsam an der Technik für selbstfahrende Autos arbeiten.

Wenige Technologien böten die Chance, das Leben der Menschen so zu verbessern wie selbstfahrende Autos, indem sie Mobilität sicher und umweltfreundlicher machten, ließ sich Uber-Chef Khosrowshahi in einer Mitteilung zitieren. Die eigene Sparte ATG und deren Mitarbeiter seien an der Spitze dieser Entwicklung gewesen „und indem die Kräfte mit Aurora gebündelt werden, sind sie jetzt in einer Spitzenposition, dieses Versprechen noch schneller umzusetzen“. Aurora-Chef und Mitgründer Chris Urmson sagte, durch die Transaktion mit Uber werde sein Unternehmen optimal positioniert sein, um selbstfahrende Produkte anzubieten und Transport sowie Logistik sicherer, zugänglicher und günstiger zu machen.

Für Ubers Anstrengungen auf diesem Feld bedeutet die Transaktion allerdings einen Rückschlag. Im Juli vergangenen Jahres war die Uber-Sparte ATG noch mit 7,25 Milliarden Dollar bewertet worden, nachdem der japanische Technikkonzern Softbank, der Autohersteller Toyota sowie der Zulieferer Denso sich daran beteiligt hatten. Mit einer kolportierten Bewertung von zehn Milliarden Dollar hat sich der Wert der Uber-Beteiligung an dem kombinierten Unternehmen aus Aurora und ATG binnen eines Jahres auf vier Milliarden fast halbiert.

Uber hatte in den vergangenen Jahren die Forschung an autonomen Autos mit vorangetrieben. Vor allem der Uber-Gründer und frühere Vorstandsvorsitzende Travis Kalanick konzentrierte sich auf die Technik. Schließlich hätte sie helfen können, den wichtigsten Kostenfaktor des Unternehmens, nämlich die Chauffeure, in den Griff zu bekommen. In mehreren Städten in den Vereinigten Staaten brachte Uber Testfahrzeuge auf die Straße, unter anderem in Pittsburgh. Vor gut zwei Jahren kam es im Bundesstaat Arizona allerdings zu einem verheerenden Unfall mit einem Uber-Testwagen. Eine Person kam ums Leben.