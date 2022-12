Automatisierung : Franka Emika schielt auf die Industrie

Alwin Mahler ist seit rund einem Jahr an Bord des Roboterherstellers Franka Emika. Der ehemalige Google-Manager führt als Vorstandschef die Geschäfte eines Unternehmens, das sogenannte kollaborative Roboter herstellt. Mahler soll die Verkäufe ankurbeln und die Roboter der Münchner zunehmend in den industriellen Einsatz bringen. „Die Idee ist es, uns mit unserem neuen Produkt in die breitere Anwendung in der Industrie durchzusetzen“, sagt Mahler im Gespräch mit der F.A.Z. Bislang waren die Roboter vor allem im wissenschaftlichen Umfeld im Einsatz, um eintönige Arbeiten zu erledigen. Seit einigen Monaten hat Franka Emika jedoch auch ei­ne Industriezertifizierung – „darauf haben die großen Unternehmen sehr viel Wert gelegt“, sagt Mahler. Beispielsweise arbeiten die Münchner mit dem Grafikkartenspezialisten Nvidia in einem Pilotprojekt zusammen und versuchen daraus nun einen Folgeauftrag zu generieren.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München.

Seit einigen Monaten sind die Roboter sogar online über den Elektronikfachhandel Conrad zu beziehen. Außerdem hätten die beiden letzten Messen Motec und Electronica für viel Aufmerksamkeit gesorgt. „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung insgesamt. Aktuell arbeiten wir an vielen Geschäftsabschlüssen“, sagt Mahler. Auf den Messen seien mehrere Dutzend potentielle Neukunden verzeichnet worden. Auch sei kürzlich erst ein großer Auftrag eines amerikanischen Händlers hereingekommen. Wie viele Roboter Franka Emika in diesem Jahr verkaufen konnte oder wie hoch der erzielte Umsatz damit war, wollte der Manager jedoch nicht sagen, lediglich, dass mittlerweile gut 3000 Geräte im Markt seien und seit der Zertifizierung mehr als die Hälfte der Bestellungen für den industriellen Einsatz seien. „Es gilt jetzt, das Geschäft damit weiter zu skalieren“, sagt Mahler.