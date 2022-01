Kampf um Marktanteile : Welche Automarken Zulassungskönige sind – und welche Bettler

Beim Blick auf die europäische Automarktstatistik von 2021 finden sich die sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Hersteller dieses Mal meist nur auf den hinteren Plätzen, unter den Marken, die mehr oder weniger deutlich an Absatz verloren haben.

Einzig die Marken Smart und Porsche haben ordentlich dazugewonnen. Die zum Daimler-Konzern gehörenden Smart-Stadtwägelchen mit Aufwärtstendenz sind aber nicht mehr diejenigen, die unter deutscher Aufsicht im Elsass gebaut werden. Sie sind inzwischen rein elektrisch und kommen aus China aus einem gemeinschaftlich von Mercedes und Geely betriebenen Werk. Porsche brachte dagegen einen Aufschwung für Stuttgart, mit dem neuen sportlichen Elektromodell Taycan, das sich auch bei den Absatzzahlen zum Renner entwickelte.

Deutliche Unterschiede

Unter den Massenmarken zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Verlierern und denen, die ihre Produktions- und Zulassungszahlen halten konnten.

Der neue Stellantis-Konzern mit Peugeot, Fiat und Opel schnitt auch in den Zulassungszahlen für die Gruppe (minus 0,8 Prozent im Vergleich zu 2020) deutlich besser als die Gruppe Volkswagen mit insgesamt minus 3,5, aber minus 6,2 Prozent für die Stammmarke Volkswagen. Renault musste noch mehr Federn lassen, mit minus 9,5 Prozent in der Gruppe und minus 16,4 Prozent für die Stammmarke. Noch trüber sah es aus für Ford mit minus 21,6 Prozent.

BMW konnte als einzige der großen Premiummarken seine europäischen Zulassungszahlen auf dem Niveau des Vorjahres halten, vor Audi mit 1,5 Prozent Minus im Vergleich zum Vorjahr und Mercedes mit einem Rückgang von 14,3 Prozent.

Den Minuswerten zum Trotz ist die Stimmung im Moment nicht so trüb, wie es vor allem die schlechten Dezemberzahlen erwarten lassen könnten. Denn die Auftragsbücher mit den Bestellungen sind gerade bei den deutschen Herstellern prall gefüllt, die Ausstellungsräume der Händler schon so leer, dass für beliebte Modelle kaum Exemplare für den Schauraum oder für Probefahrten verfügbar sind.

Die Lieferfristen betragen den Fachpublikationen der Branche zufolge für einen kompakten Mercedes mit Verbrennermotor bis zu zwölf Monate. Bis zu einem Jahr oder mehr müsse man auf einen elektrisch betriebenen Audi warten oder auf das billigste Elektromobil auf dem Markt, den Dacia Spring.

Schuld an der Situation sei der Mangel an Halbleitern, heißt es in der Branche, doch sind die Konsequenzen dieser Mangellage sehr ungleich verteilt. BMW leidet darunter offensichtlich deutlich weniger als Mercedes. Vom koreanische Hyundai-Konzern, zu dem auch die Marke Kia gehört, werden zwar auch Lieferfristen von fünf bis sechs Monaten für einige Verbrenner- oder Elektromodelle vermeldet, aber die sind gepaart mit kräftig wachsenden Marktanteilen.

Über ihre Bestellstrategien für die Halbleiter wollen die Autokonzerne nicht gerne offen sprechen. Klar ist aber, dass manche während des Lockdown von 2020 ihre Kosten und damit auch ihre Bestellungen an Chips herunterfahren wollten. Betroffen war davon offenbar in erster Linie die Standardware, von der angenommen wurde, dass sie immer verfügbar sein würde. Das war sie dann aber doch nicht, weil Elektronikhersteller mit zusätzlichen Bestellungen die Chipfabriken ausgelastet haben.

Erschwerend kam hinzu, dass wegen der Pandemie vorübergehend in manchen asiatischen Fabriken die Produktion eingestellt wurde. Wer individuell konfigurierte, teurere Chips in der Autoproduktion einsetzt, ist offenbar besser dran und hat einen besseren Draht zu individuellen Entwicklungspartnern und Lieferanten für die Halbleiter.

Das gilt offenbar auch für den amerikanischen Elektrowagenbauer Tesla, der 2021 zu den Gewinnern auf dem Automarkt gehörte, obwohl er in der Statistik für die Mitglieder des Verbandes der europäischen Autoindustrie nicht aufgeführt ist. Tesla hat auch die elektronische Architektur der Autos revolutioniert, weil es dort nicht viele dezentrale Steuerungszentralen für einzelne technische Aufgaben gibt, sondern einen zentralen Computer, der das ganze Auto steuert.

Weil es etwa zwei Jahre dauert, eine neue Chipfabrik zu bauen oder zu erweitern, kann damit gerechnet werden, dass im Herbst 2022 die Versorgung der Autoindustrie mit Halbleitern wieder hergestellt ist. Erst dann können die Marken wieder über die Stärke ihrer Produkte und die Attraktivität der Preise konkurrieren. Wegen des Halbleiterproblems war bei manchen Marken wie Alfa Romeo, Lancia oder Jaguar die allgemeine Schwäche auf dem Markt verdeckt worden durch die allgemeinen negativen Tendenzen auf dem Markt.