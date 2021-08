Autoindustrie erholt sich : Kurzarbeit trotz hoher Gewinne

In Deutschland sind die Covid-Folgen für die Autobauer überwunden. Doch die Branche nimmt trotz guter Erträge weiter Kurzarbeit in Anspruch. Wie ist das möglich?

Erträge und Umsatz der Autoindustrie haben sich im ersten Halbjahr 2021 deutlich erholt und liegen teilweise schon über den Werten aus den Jahren vor der Corona-Krise. Das ergibt eine Untersuchung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Der Umsatz der Autohersteller in Deutschland, den USA und Südkorea hat im ersten Halbjahr 2021 den Vergleichswert von 2019 übertroffen. Vor allem deutsche Unternehmen hätten ihre Ertragskraft gesteigert, obwohl es bisher hieß, dass das Geschäft mit ertragsschwachen Elektroautos, Chip- und Rohstoffmangel Erträge und Umsatz der Autobauer schmälern würden. Die Mangelsituation wüssten die Hersteller zu ihrem Vorteil zu nutzen, kommentiert EY-Partner Peter Fuß. Man konzentriere sich auf die Modelle mit höheren Ertragsmargen, zugleich gebe es weniger Anlass für Rabattaktionen.

Die gute Ertragslage sorgt nun für Diskussionen über Ausmaß und Finanzierung der Kurzarbeit in der Autobranche, die zuletzt wieder zugenommen hat. Einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts zufolge waren im Juli rund 32.000 Beschäftigte aus der Autoindustrie in Kurzarbeit, doppelt so viele wie im Vormonat. Zugleich waren damit allerdings nur rund 3 Prozent der Beschäftigten aus dieser Branche betroffen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichnet seit einiger Zeit wieder mehr Kurzarbeitsanzeigen für Beschäftigte aus der Autoindustrie – im August machten sie rund ein Drittel aller Anmeldungen aus.

Wegen der in der Corona-Pandemie gelockerten Regeln ist der Zugang zur Kurzarbeit derzeit erleichtert. Zudem übernehmen die Arbeitsagenturen die auf das Kurzarbeitergeld normalerweise fälligen Sozialabgaben aktuell in voller Höhe, so dass die Unternehmen so gut wie keine Lohnkosten haben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, dass er die Regeln bis zum Jahresende verlängern will. Daran gibt es jedoch Kritik. Der erleichterte Zugang und die großzügige Ausgestaltung der Kurzarbeit hätten Mitnahmeeffekte, sagte der frühere Vorsitzende des Sachverständigenrats, Lars Feld, der F.A.Z. „Das ist eine Lösung zu Lasten Dritter, nämlich der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.“ Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm geht davon aus, dass es nach der Pandemie Diskussionen über eine Reform geben wird. „Problematisch könnte die Verletzung von Fairnessprinzipien sein, entlang der Argumentationslinie: Kurzarbeit und hohe Unternehmensgewinne sind nicht miteinander vereinbar“, sagte sie. Allerdings werde das Kurzarbeitergeld nicht zuletzt mit Versicherungsbeiträgen auch aus der Autobranche finanziert.

Wegen des Chipmangels „auf Sicht“ fahren

Das Ausmaß der Kurzarbeit ist bei den deutschen Autokonzernen sehr unterschiedlich: Bei BMW sind derzeit die drei Werke in Dingolfing, Leipzig und München von Produktionsunterbrechungen betroffen. Während in Dingolfing noch in einem Ein-Schicht-Betrieb produziert wird, ruht in Leipzig die Fertigung in dieser Woche komplett. Zwar sei die Nachfrage „erfreulich hoch“, aber seit April müsse immer wieder die Produktion gedrosselt werden, sagte ein Sprecher.

Mercedes-Benz berichtet unter anderem vom vorübergehendem Stillstand im Werk Bremen, der für Wartung und Vorbereitung des Produktionsanlaufs neuer Modelle genutzt werde. Auch in Sindelfingen und Rastatt werde die Produktion gedrosselt. Bei Volkswagen wird die Produktion wegen des Chipmangels „auf Sicht“ gefahren. „Aktuell gehen wir davon aus, dass im dritten Quartal 2021 die Versorgung mit Chips sehr volatil und angespannt bleiben wird“, sagte ein Sprecher. Weitere Kurzarbeit sei daher nicht auszuschließen. Im Stammwerk in Wolfsburg arbeitet deswegen in dieser Woche wie bereits in der letzten nur die Frühschicht. Im sächsischen Zwickau, wo VW seine Elektromodelle ID.3 und ID.4 produziert, gab es in dieser Woche einen Schließtag, in Emden dagegen verlief die Produktion ohne Einschränkungen. Bis Jahresende erwarte Volkswagen Besserung.