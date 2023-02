Autoentwicklung : Mercedes kooperiert mit Google

Aktualisiert am

Durch die Einbindung von Google-Diensten will Mercedes seine Betriebssysteme optimieren. Dafür sind die beiden Konzerne eine Partnerschaft eingegangen. Bild: dpa

Mercedes-Benz geht eine strategische Partnerschaft mit Google ein. Das gab der Autohersteller am Mittwochabend auf einer Veranstaltung in Kalifornien bekannt. Dabei geht es vor allem um eine engere Einbindung des Kartendienstes Google Maps, was etwa die Reichweitenprognose von Elektroautos verbessern soll. Auch die Videoplattform Youtube soll integriert werden, aber nur abrufbar sein, wenn das Auto geparkt oder autonom unterwegs ist.

Viele der Funktionen sollen jedoch für Autofahrer erst verfügbar sein, wenn Mercedes sein eigenes Be­triebssystem einführt. Das ist für Mitte des Jahrzehnts geplant, wie der Hersteller ebenfalls bekanntgab. Sofort abrufbar sollen Angaben von Google wie die Öffnungszeiten oder Bewertungen von Geschäften sein.

Mercedes hatte die Präsentation zu Details des eigenen Betriebssystems lang angekündigt und zwischendurch verschoben. Das Unternehmen betonte, dass das Betriebssystem intern entworfen und entwickelt worden sei und Mercedes somit die vollständige Kon­trolle über die Kundenbeziehung und den Datenschutz behalte. Neben der Google-Partnerschaft wurden weitere Kooperationen präsentiert, etwa mit dem chinesischen Techkonzern Tencent für das autonome Fahren in der Volksrepublik.

Die autonome Fahrfunktion, die bisher für die S-Klasse und die elektrische S-Klasse EQS in Deutschland und einem US-Bundesstaat verfügbar ist, soll möglichst bald bis zu 130 Kilometer je Stunde fahren können, bisher ist das Limit 60 Kilometer je Stunde.

Der Konzern kündigte an, bis Mitte des Jahrzehnts einen niedrigen bis mittleren einstelligen Milliardenbetrag im Jahr mit seinen Softwarelösungen erwirtschaften zu wollen. Digitale Dienstleistungen sollen im Jahr 2025 gut 1 Milliarde Euro zum Betriebs­ergebnis beitragen.