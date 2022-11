Diskussion um Euro-7-Norm : Autobranche wendet sich gegen schärfere Abgasnormen

Die EU-Kommission will mit einer Euro-7-Norm vor allem den Ausstoß an Stickoxiden weiter begrenzen. Bild: dpa

Wenige Tage vor der detaillierten Vorlage der Europäischen Kommission für die geplante Abgasnorm Euro 7 stellt der Verband der Europäischen Autoindustrie (ACEA) das gesamte Vorhaben infrage. Aus der Sicht der europäischen Autohersteller würde selbst eine extrem verschärfte Norm im Vergleich zum aktuellen Standard Euro 6d wenig zusätzliche Effekte für die Umwelt bringen, bevor 2035 die Verbrennermotoren ohnehin verboten werden sollen.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bei den Abgasnormen geht es nicht um den CO 2 -Ausstoß der Autos, der über Grenzwerte für die Flotte an neu verkauften Wagen geregelt ist. Vielmehr geht es um den Ausstoß an Schadstoffen wie Kohlenmonoxid, Feinstaub und vor allem beim Dieselmotor um Stickoxide. ACEA berichtet, dass nach jüngsten Studien mit der Erneuerung des Fuhrparks durch Fahrzeuge nach aktuellen Emissionsstandards und parallel durch den Umstieg auf E-Autos die Emissionen an Stickoxiden von 2020 bis 2035 um 80 Prozent sinken würden.

Selbst extrem strenge Grenzwerte für Stickoxide mit einer Euro-7-Norm würden im Vergleich zu den bisher geltenden Grenzwerten nach Euro 6d bei Personenwagen eine zusätzliche Verringerung von 5 Prozent bringen, für Lastwagen zusätzlich 2 Prozent. Grund dafür ist aus der Sicht von ACEA die zeitliche Verzögerung bis zur Einführung einer Euro-7-Norm, die für die Entwicklung der entsprechenden Motoren nötig sein würde.

Neuwagen könnten sehr viel teurer werden

Mit Blick auf die Euro-7-Norm war in der Autobranche schon lange Zeit befürchtet worden, dass zusätzliche Auflagen sehr teure Reinigungstechnik erforderten und je Auto auch mehrere Tausend Euro zusätzlich kosten könnten. Die entsprechenden Entwicklungskosten würden sich aber kaum noch rentieren, wenn bis spätestens 2035 keine Verbrennerautos mehr verkauft werden könnten.

Erwartet wurde und angekündigt ist daher, dass eine Reihe von derzeit angebotenen Verbrennermodellen nicht mehr auf Euro 7 umgestellt würden und ersatzlos aus dem Angebot der Hersteller gestrichen würden. Vor allem das Angebot an Kleinwagen wäre von dieser Politik betroffen, weil in diesem Marktsegment weitere Maßnahmen zur Abgasreinigung dann einen größeren Teil des Verkaufspreises ausmachen würden.

Offen Front zu machen gegen eine neue Euro-7-Norm hat sich im Verband ACEA bisher noch kein Unternehmenschef getraut. Nur der Chef von Europas zweitgrößtem Autokonzern Stellantis, Carlos Tavares, hat bisher öffentlich gegen jegliche Euro-7-Norm Stellung bezogen. Mit seinem Konzern ist er aber gerade dabei, aus dem Verband ACEA auszuscheiden.

Mehr zum Thema 1/

Andere Autobosse scheuen dagegen das Risiko, sich mit Äußerungen zu Euro 7 unbeliebt zu machen. Aus Sicht von Umweltverbänden und Umweltinstituten ist Europas Autoindustrie ohnehin dabei, die Europäische Kommission weich zu bekommen für eine Euro-7-Norm, die für Personenwagen nur noch wenige Verschärfungen bringe, sondern nur noch den Lastwagenherstellern strengere Vorschriften mache.