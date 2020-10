Autozulieferer-Fonds BOG : „Wir machen ein auslaufendes Geschäft attraktiv“

Herr Weise, man kennt Sie aus Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Jetzt wollen Sie geschwächten Autozulieferern helfen. Wie kommen Sie dazu?

Weise: Vor einem Jahr hatte mich die IG Metall in eine Arbeitsgruppe eingeladen, in der es um die Frage ging: Wie verändern sich die Geschäftsfelder und Marktbedingungen von Autozulieferern, wenn der Elektromotor an Bedeutung gewinnt und das Antriebskonzept Verbrennungsmotor in den nächsten Jahrzehnten ausläuft? Da habe ich zunächst vor allem meine Expertise für den Arbeitsmarkt eingebracht, denn es geht dabei vor allem um Arbeitskräftebedarf und Qualifikation. Zugleich entwickelte sich daraus ein umfassenderer Gedanke: Nicht nur zu analysieren, sondern direkt etwas zu gestalten – und das mit einem innovativen und deshalb sicher erklärungsbedürftigen Geschäftsmodell.