Australische Airline : Qantas streicht 90 Prozent der internationalen Flüge

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Aktie von Qantas hat seit dem Allzeithoch im australischen Aktienmarkt am 20. Februar 53 Prozent ihres Wertes verloren. Am Dienstagmorgen legte sie mit dem Gesamtmarkt trotz der heftigen Verluste in Amerika von fast 13 Prozent zunächst leicht zu, gab dann aber weitere mehr als 4,3 Prozent ab. Nachdem der australische Markt am Montag mit einem Verlust von 9,7 Prozent den schlimmsten Handelstag seit der Finanzkrise 2008 durchlitten hatte, nahm er den Handel am Dienstagmorgen mit einem Plus von überraschenden 2,1 Prozent auf, das dann abflachte.

Dahinter steht die Hoffnung, dass Regierung und Notenbank am Mittwoch die Konjunktur mit weiteren Milliarden von Dollar stützen werden. Notenbank Gouverneur Philip Lowe hat angekündigt, in größerem Stil Anleihen aufzukaufen, wenn nötig. Am Mittwoch wird die Regierung die Temperatur testen, denn sie will Bonds im Wert von 500 Millionen Australischen Dollar (278,28 Millionen Euro) an institutionelle Investoren abgeben. Es gilt nun als fast sicher, dass Australien nach den Dürren, Waldbränden, Fluten und nun der Corona-Seuche vor der erste Rezession in 29 Jahren steht.