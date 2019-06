Aktualisiert am

Furcht vor Umweltschäden: Umweltaktivisten in Queensland protestieren gegen das Kohle-Großprojekt. Bild: AFP

Nach neun Jahren des Tauziehens darf der indische Milliardär Gautam Adani das größte Kohlevorkommen der Erde in Australien öffnen. Das Carmichael-Projekt im Norden des Bundesstaates Queensland hatte vor Kurzem die noch ausstehenden Genehmigungen der Regierung bekommen. In der kommenden Zeit, so hieß es daraufhin bei Adani, würden nun die Bauarbeiten beginnen. Klimaschützer laufen seit Jahren Sturm gegen den Plan.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Die Mine werde 1500 direkte und 6750 indirekte Arbeitsplätze bringen, erklärte Adani. Dies war eines der stärksten Argumente für den Tagebau: Denn die Region ist von Dürre und einer für australische Verhältnisse hohen Arbeitslosenrate geplagt. „Wir stehen bereit, nun die Jobs zu liefern, die die Gegend hier so dringend braucht“, sagte Lucas Dow, der Vorstandsvorsitzende von Adani Mining. Viele Menschen in der Region hoffen, dass bald auch noch weitere angedachte Kohleprojekte in der Region vorangetrieben werden.