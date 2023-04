Die Prognosen der Experten für das Autojahr 2023 enthalten noch immer sehr unterschiedliche Sichtweisen, obwohl nun schon die Daten für das erste Quartal bekannt sind. Gegenüber dem während der ersten zehn Monate ziemlich trüben Autojahr 2022 wurde bei den Zulassungszahlen für Pkw im März 2023 ein Plus von 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Im gesamten ersten Quartal 2023 lag die Zahl der Neuzulassungen von Personenwagen um 6,5 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Der absolute Wert von rund 667.000 lag aber noch immer fast 24 Prozent unter dem ersten Quartalswert des Vorkrisenjahres 2019.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Beim Verband der deutschen Automobilindustrie schlägt man einen eher optimistischen Ton an: „Der deutsche Pkw-Markt ist positiv ins neue Jahr gestartet. Die Neuzulassungen befinden sich nach dem ersten Quartal des Jahres deutlich im Plus, was eine solide Basis für ein erfolgreicheres Jahr 2023 bildet. Auch für das Gesamtjahr können wir dementsprechend einen Anstieg der Pkw-Verkäufe in Deutschland unterstellen.“ In der Konsequenz wird aber dennoch nur ein Anstieg der Pkw-Neuzulassungen gegenüber 2022 um 2 Prozent auf 2,7 Millionen erwartet. Das wäre noch ein Viertel weniger als der Wert von 3,6 Millionen im Jahr 2019.

Logistikprobleme bewältigt

Bei der Unternehmensberatung EY legt Autofachmann Peter Fuß die Latte für 2023 noch höher. Zwar bezeichnet er sich als vorsichtig, spricht aber von einem Plus von 10 Prozent für 2023. „Zumindest scheint der Chipmangel eine immer geringere Rolle zu spielen. Pandemie-bedingte Einschränkungen und die weltweiten Logistikprobleme gehören weitgehend der Vergangenheit an. Damit dürfte die Produktion schneller gesteigert werden können als zunächst befürchtet“, urteilt Fuß. „Wie sich allerdings die Konjunktur und damit auch die Nachfrage entwickelt, ist schwer vorherzusehen.“

Die Engpässe an Zulieferteilen der Autoproduktion, von denen jahrelang die Produktion gedrosselt worden ist, sind nach übereinstimmender Meinung aller Fachleute 2023 nicht mehr von Bedeutung. Doch nach Meinung von Thomas Peckruhn, der für Autohandel zuständige Vizepräsident im Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK), gibt es nun Sorge über die Nachfrage nach Neuwagen. „Im ersten Quartal 2023 lag der Auftragsrückgang kumuliert um 35 Prozent unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Dieser Nachfrageverlust wird sich in den privaten Neuzulassungszahlen ab ungefähr Mitte dieses Jahres niederschlagen“, prognostiziert Peckruhn. Aus seiner Sicht wird das Niveau der Neuzulassungen 2023 genauso schlecht ausfallen wie 2022.

Bereits bei der Vorstellung der Zulassungsdaten vom März durch das Kraftfahrtbundesamt hatte gerade der ZDK auf den Umstand hingewiesen, dass im März 2023 die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr nur um 2,1 Prozent gewachsen sind, wogegen nur das Plus von 25,3 Prozent bei den gewerblichen Zulassungen für das Gesamtbild einer neu belebten Konjunktur sorgt.

Sorge um private Auftragseingänge

„Die Lage bei den privaten Auftragseingängen ist zurzeit alles andere als rosig“, warnt Peckruhn. Viele Interessenten zögerten derzeit eine Kaufentscheidung wegen gestiegener oder neuer finanzieller Belastungen hinaus. Derzeit würden größere Investitionen zurückgestellt. Beim Blick auf den Automarkt besorgen ihn gestiegene Listenpreise und das Fehlen von bezahlbaren Kleinst- und Kleinwagen, weil manche Hersteller ganze Modellreihen aus ihrem Portfolio gestrichen haben. Die Fahrer von Klein- und Kleinstwagen, finden im Angebot außerdem kaum batterieelektrische Autos. Solche Kunden würden warten und vorerst ihr altes Auto weiterfahren.