Auslieferungsziel gekappt : Airbus fliegt hinterher

Noch vor kurzem wollte Guillaume Faury an den geplanten 700 Flugzeugauslieferungen in diesem Jahr nicht rütteln. Nach schwachen Geschäftszahlen im November ist dieses Ziel für den Vorstandschef des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus jedoch nicht mehr zu halten.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Am Dienstagabend teilte das Unternehmen schriftlich mit, nach elf Monaten 565 Maschinen an Airlines übergeben zu haben. Damit seien die anvisierten 700 Auslieferungen nunmehr „unerreichbar“, so Airbus – auch wenn man am Ende nicht wesentlich darunter liegen werde. Insgesamt 68 Maschinen gingen im November an Kunden. Doppelt so viele müssten es im Dezember also sein, damit Airbus sein Jahresziel doch noch schafft.