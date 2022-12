Panzer-Probleme : Der überfrachtete Puma

Die Bundeswehr muss mit dem Material umgehen, das sie im Bestand hat. Doch in der Planung nach vorne braucht es mehr Wehrhaftigkeit und weniger Firlefanz.

Transportbereit: ein Puma-Schützenpanzer auf einem Rheinmetall-Gelände in Niedersachsen Bild: picture alliance / Hauke-Christi

Ein Puma hat scharfe Krallen, er ist kräftig und kann hoch springen. Die ganzen Sonderwünsche, die es vom Beschaffungsamt im Laufe der Jahre für den gleichnamigen Schützenpanzer gegeben hat, wirken mitunter so, als würde man einem Puma noch Sprungfedern und Messer an die Tatze heften – irgendwie überfrachtet.

Dass sich die Rüstungshersteller KMW und Rheinmetall nicht dagegen sperren, Zusatzaufträge anzunehmen und den Schützenpanzer nach den Wünschen des Kunden Bundeswehr umzubauen, ist logisch. Es wäre ja fatal, sich zusätzliche Umsätze entgehen zu lassen.

Die langjährigen Probleme des Schützenpanzers Puma zeigen aber, dass das Projekt überfrachtet ist. In der mangelnden Einsatzfähigkeit der zuletzt hochgerüsteten Kampfgeräte gipfelt die lange bekannte Fehlplanung – besonders unangenehm ist es, weil die Erkenntnis nicht in Friedenszeiten, sondern einer angespannten Sicherheitslage in Europa kommt.

Woran die Ausfälle der 18 Puma-Schützenpanzer gelegen haben, ist immer noch offen, der Reputationsschaden für alle Seiten aber längst da. Klar ist: Die Bundeswehr muss damit umgehen, was sie im Bestand hat, abwracken geht nicht. In der Planung nach vorne braucht es mehr Wehrhaftigkeit und weniger Firlefanz.