Donnerstag Nachmittag voriger Woche: Karina Babkina steht in ihrem blauen Kittel an einer Arbeitsstation und schraubt Elektromotoren zusammen. Das tut sie seit April vorigen Jahres im ru­mänischen Oradea (Großwardein) beim deutschen Unternehmen EBM-Papst. Vor einem Jahr wusste sie nicht einmal, dass es den Motor- und Ventilatorhersteller überhaupt gibt. Zu der Zeit arbeitet die Ökologin am Wissenschaftszentrum von Sewerodonezk im Osten der Ukraine.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Ihre Heimatstadt im Donbass ist eine der ersten, die bei der Invasion unter Ra­keten- und Grantenbeschuss geraten. Ihr Mann ist beim Militär, Karina harrt mit ihrem kleinen Sohn in einem Bunker aus. Aber nur für ein paar Tage. Dann packt die 27-Jährige ihn samt ihrer Mutter und Großmutter in ein Auto und flieht westwärts. An der rumänischen Grenze steigen sie in einen Bus. Der fährt bis Oradea, ein Mittelzentrum im Nordwesten Rumäniens mit 183.000 Einwohnern. Das ist ihre neue Heimat.