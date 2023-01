Aurubis-Chef im Interview : „Die Unterschiede beim Strompreis sind auf Dauer nicht haltbar“

Herr Harings, Rohstoffe, Ressourcensicherung, Lieferketten – das sind derzeit Themen mit überragender Bedeutung für die Wirtschaft. Jetzt sind Sie mit dem Bundeskanzler unterwegs in Lateinamerika. Warum ist diese Reise wichtig?

Aurubis bezieht 2,4 Millionen Tonnen Kupfer-Konzentrate aus aller Welt, wir haben eine sehr diverse Versorgung. 14 Prozent dieser Menge kommen aus Chile, das ist also ein sehr wichtiges Land für uns. Umgekehrt gilt das erst recht: 40 Prozent aller exportierten Güter von Chile nach Deutschland – gemessen in Exportwerten – entfällt auf Aurubis. Wir pflegen seit Jahrzehnten engste Geschäftsbeziehungen mit Chile, das selbe gilt für Brasilien und Peru. Das war der Anlass, warum ich als Vorstandsvorsitzender von Aurubis zu dieser Reise des Bundeskanzlers eingeladen wurde.

Normalerweise wird zu solchen Gelegenheiten ein Liefervertrag unterzeichnet oder eine Investition vereinbart. In Ihrem Fall ging es um Umweltschutz?

Ja, es ging um die Kupferhütten des staatlichen Codelco-Konzerns, die zum Teil Technologie verwenden auf dem Stand von vor 30 Jahren. Da werden zum Beispiel noch große Mengen Schwefeldioxid freigesetzt. Wir dagegen haben die beste Prozesstechnologie und geben unser Know-how an den Staatskonzern Codelco weiter. Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages unter anderem zu diesem Thema im Rahmen einer solchen Reise schafft man einen unterstützenden Rahmen, damit die Verbesserungen auch wirklich umgesetzt werden.

Wäre es mit dem neuen Lieferketten-Gesetz überhaupt noch möglich für Aurubis, Kupfer-Konzentrat von Codelco beziehen, solange diese nicht bessere Umweltstandards umsetzen?

Um es vorweg zu sagen: Unsere Lieferbeziehungen mit Codelco haben nur einen sehr geringen Umfang, wir kooperieren in Chile bisher meist mit anderen Unternehmen und Codelco wiederum liefert überwiegend an China. Aber das Lieferkettengesetz braucht niemand. Vielleicht in einer anderen Industrie, die ja mit ihren Arbeitsbedingungen der Auslöser war, aber nicht in unserer Branche. Aurubis ist gedanklich und in der Umsetzung sehr viel weiter. Unsere Politik heißt: bleiben und verbessern. Uns geht es darum, die gesamte Lieferkette für Kupfer zu verbessern. Gleichzeitig wollen wir in der Politik ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Rahmenbedingungen die Industrie braucht.

Stichwort Rahmenbedingungen: Was ist in der aktuellen Situation Ihr wichtigstes Anliegen?

Auf dem Weg zur Dekarbonisierung unserer Prozesse wird Strom aus erneuerbaren Energien immer wichtiger, der zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung stehen muss: bezahlbar, verfügbar und nachhaltig. Aurubis hat in Zusammenarbeit mit den Verbänden VCI und BDI ein Modell erarbeitet, das einen Transformationsstrompreis ermöglicht für die Industrie, die vor der Dekarbonisierung steht. Das ist für uns die größte Transformation seit der industriellen Revolution.

Was ist dafür aus Ihrer Sicht nötig?

Bei der Stromerzeugung in dieser Transformation müssen die bestehenden Grundlastkraftwerke mit Braunkohle, Atomkraft und Steinkohle erst einmal weiterlaufen und Schritt für Schritt mit dem verfügbaren Strom aus erneuerbaren Quellen vom Netz genommen werden. Da unser Ziel die schnellste Reduktion der CO 2 ist, sollte deshalb Atomkraft als letztes abgeschaltet werden. Übrigens war der ursprüngliche Ausstieg aus der Atomkraft für 2032 geplant. Dies wurde in einer emotionalen Reaktion durch die Regierung Merkel um 10 Jahre vorgezogen. Unsere Industrie hat einen sehr stabilen Energiebedarf, sodass wir auch sehr stabile Nachfrage garantieren können. Dafür schlagen wir einen eigenen Industriestrom-Pool vor. Das Merit-Order-Prinzip, das im vergangenen Jahr für so hohe Preisausschläge gesorgt hat, würde dann nur noch auf einem kleineren Teil des Strommarkts angewendet und nicht mehr so gravierende Auswirkungen haben. Auf diese Weise könnte ein Transformations-Strompreis in der Größenordnung von 4 bis 5 Cent je Kilowattstunde oder 40 bis 50 Euro je Megawattstunde realisiert werden.

Das geht aber nicht ohne Atomstrom?

Überwiegend soll das Modell mit Offshore-Windenergie funktionieren, für die schnellstmöglich Sonderflächen geschaffen werden sollten. Aber Sie haben recht: Für die Grundlast wären für eine Übergangszeit natürlich noch Braunkohle oder Atomkraft notwendig.

Was zahlt Aurubis in den USA, wo Sie derzeit große Investitionen umsetzen?