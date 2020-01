Deal mit Adani-Kohlemine : Was wussten die Siemens-Chefs?

Aus dem Hause Siemens sind vermehrt Stimmen zu vernehmen, wonach es in höheren Etagen doch Kenntnisse über den Bahntechnikauftrag für die umstrittene australische Kohlemine Adani gegeben haben soll – vor dessen Unterzeichnung am 10. Dezember. Nach Informationen der F.A.Z. soll das Projekt zur Ausrüstung einer Bahnlinie mit Signaltechnik wegen seiner Brisanz auf manchem Schreibtisch in der Konzernzentrale in München gelegen haben. Als wahrscheinlich gilt, dass der Auftrag über 18 Millionen Euro der Bahntechniksparte Siemens Mobility bekannt gewesen ist, womöglich im Vorstand.

Damit zeichnet sich eine Wende ab im Streit über das von Umweltschützern bekämpfte Minenprojekt des indischen Bergbaukonzerns Adani, das auch Siemens als Lieferant in Deutschland einen Sturm der Entrüstung eingebracht hat. Bisheriger Höhepunkt war ein Treffen des Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser mit der Fridays-for-Future-Vertreterin Luisa Neubauer am vergangenen Freitag in Berlin. Anschließend bot er der Aktivistin zwar einen Aufsichtsratsposten an, hielt aber an der Vertragstreue zu Adani fest. Bisher hat der Münchner Technologiekonzern kommuniziert, dass vom Adani-Vorgang bis zur Unterzeichnung zumindest in Deutschland bei hohen Stellen nichts bekannt gewesen sein soll. Kaeser hatte am 15. Dezember in einer Kurznachricht auf Twitter betont, nichts davon gewusst zu haben und sich der Sache anzunehmen.

Es bleiben offene Fragen

Doch seit Anfang dieser Woche ist Siemens überraschend einsilbig geworden. Dort will man zur Aufklärung der Vorgänge im Vorfeld der Auftragsunterzeichnung – eigentlich selbstverständliche Fragen – nicht mehr beitragen: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht im Einzelnen darlegen, wer wann welche Entscheidungen getroffen hat. Siemens hat den Auftrag angenommen und dies im Dezember bestätigt, nachdem Adani die Vergabe des Auftrags kommuniziert hat.“ Das ist die offizielle Stellungnahme auf einen Fragenkatalog der F.A.Z.

Dieser beinhaltete nicht nur Fragen nach dem formal-technischen Ablauf der Vertragsprozedur (Unterzeichnung vor Ort in Australien), sondern auch nach möglichen Kenntnisnahmen vor dem 10. Dezember in leitenden Positionen der Zentrale sowie bei Siemens Mobility. Unbeantwortet blieb zudem, ob die Mobility-Vorstandsvorsitzenden Sabrina Soussan (verantwortlich für rollendes Material), Michael Peter (Signaltechnik) sowie Finanzvorstand Karl Blaim Bescheid wussten. Ebenso offen ist, ob sich der Nachhaltigkeitsausschuss des Konzerns (Sustainability Board) sowie dessen Leiter, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Roland Busch, damit im Vorfeld befasste; Busch ist im Konzernvorstand zudem verantwortlich für Siemens Mobility.

Das Mauern überrascht umso mehr, weil zuvor Anfragen, ob etwa Adani im Sustainabilty Board thematisiert worden sei, verneint worden waren. Das ist nachvollziehbar, denn der Ausschuss befasst sich mit Themen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, formuliert Strategien und setzt sie um – wenn es etwa um das verkündete Ziel der CO2-Neutralität im Unternehmen von 2030 an geht. Das Komitee soll nach der Ankündigung von Kaeser am vergangenen Wochenende neu und auch mit externen Mitgliedern besetzt sowie mit Befugnissen ausgestattet werden, notfalls kritische Projekte zu stoppen. Siemens hatte am Sonntagabend mitgeteilt, dass an diesem Auftrag festgehalten wird, um materielle Schäden in Form von Vertragsstrafen und Schadenersatzforderungen durch Adani sowie Reputationsschäden als unzuverlässiger Vertragspartner zu vermeiden.