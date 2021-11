Aufspaltung von GE : Der Totengräber des Konglomerats

General Electric war einmal für Kontinuität in der Führung bekannt. Der legendäre Jack Welch war 20 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des amerikanischen Industriekonzerns, sein Nachfolger Jeffrey Immelt stand 16 Jahre lang an der Spitze. Aber als Immelt 2017 inmitten zunehmender finanzieller Schwierigkeiten abtreten musste, wurde es um einiges unruhiger. Der als Sanierer angetretene John Flannery hielt sich nur gut ein Jahr in seinem Amt. Danach kam Lawrence „Larry“ Culp, der zwölfte Vorstandschef in der Geschichte des 1892 gegründeten Unternehmens und der erste, der von außen geholt wurde und nicht auf eine lange GE-Karriere zurückblickte.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Wie lange Culp auf seinem Posten bleiben wird, muss sich noch zeigen. Klar ist aber, dass er jetzt einen radikalen Umbau eingeleitet hat, an dessen Ende er ein dramatisch geschrumpftes Unternehmen führen würde. Der amerikanische Traditionskonzern hat angekündigt, sich in drei Teile aufzuspalten. Er will sich erst von seiner Medizintechniksparte trennen, dann von seinem Energiegeschäft, und wenn das Anfang 2024 abgeschlossen ist, soll der verbleibende Rest von GE, an dessen Spitze Culp dann weiter stehen soll, ein Luftfahrtunternehmen sein, das Flugzeugtriebwerke herstellt. Diese Sparte brachte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 22 Milliarden Dollar ein. In seiner künftigen Form wird GE damit weit von seiner früheren Größe entfernt sein. Vor zehn Jahren erzielte der Konzern noch einen Umsatz von fast 150 Milliarden Dollar.