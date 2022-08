Tourismus in Österreich : Aufpreis für Zimmer und Wiener Schnitzel

Wer sich derzeit an den Gestaden von Seen im Salzkammergut oder in Tirols Bergen erholt, erlebt die übliche Betriebsamkeit. Es scheint so, als wären der russische Krieg gegen die Ukraine und auch die damit verbundene Inflation sowie die Corona-Pandemie in weiter Ferne. Zwar kommt der Eiskaffee gegen die Hitze allerorts teurer, und auch Schnitzel sind nicht mehr so günstig wie noch im vergangenen Jahr. Schließlich dürfte die Preisteuerung für das ganze Jahr – wie in Deutschland – bei mehr als 7 Prozent und im Durchschnitt des Euroraums liegen. Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent hat die Zählbehörde Statistik Austria für Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Doch ist die Saison für die meisten Fremdenverkehrsbetriebe zwischen Bregenz und Eisenstadt gut angelaufen. Robert Seeber, Vorsitzender der Tourismuswirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, spricht von einer Auslastung für Gastronomie und Hotellerie von fast drei Viertel. Das sei im oberen Drittel im langjährigen Vergleich, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Auch aus Sicht des Präsidenten der Österreichischen Hoteliervereinigung, Walter Veit, sind viele Betriebe gut ausgelastet.