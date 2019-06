Wer in diesen Tagen mit wachen Augen durch deutsche Großstädte geht, sieht immer mehr Menschen auf elektrisch angetriebenen Stehrollern durch das Straßenbild flitzen. Mal sind die Roller Privateigentum der Nutzer, mal kommen sie von spezialisierten Verleihunternehmen. In Frankfurt haben in den vergangenen Tagen zum Beispiel die beiden E-Scooter-Vermieter Tier und Circ begonnen, Roller in die Stadt zu stellen, um sie über Smartphone-Anwendungen an Kunden zu vermieten. Seitdem vor gut zwei Wochen in Deutschland die sogenannte Elektrokleinstfahrzeugverordnung in Kraft getreten ist, dürfen nicht nur Privatpersonen Elektroroller fahren, sondern auch Unternehmen sie vermieten, sofern denn das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ihnen eine Allgemeine Betriebserlaubnis für die Fortbewegungsmittel erteilt hat.

Nach Angaben eines KBA-Sprechers vom Freitag hat die Behörde in der vorvergangenen Woche zusammengenommen vier Anträge auf eine Betriebserlaubnis positiv beschieden. In der vergangenen Woche habe dann ein weiterer Anbieter das notwendige Okay erhalten, sagte der Sprecher. Dabei beschränkt sich das aktuelle Angebot derzeit auf wenige Städte. Die meisten Städte hat nach eigenen Angaben die in Berlin sitzende Tier Mobility GmbH im Programm. Sie ist außer in ihrer Heimatstadt und in Frankfurt noch in sechs weiteren deutschen Städten aktiv, darunter Bonn, Düsseldorf, Münster und München. Der Anbieter Circ bietet seine Dienste in sechs Städten an, zu denen auch Berlin und Hamburg zählen, aber auch Herne im Ruhrgebiet. Roller des schon mit Leihfahrrädern aktiven Unternehmens Lime gibt es laut der Smartphone-Anwendung des Unternehmens derzeit in Hamburg, Berlin und München.