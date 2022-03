Cybersicherheits-Fachmann : „Auf massive Angriffe ist Deutschland nicht gut vorbereitet“

Mit dem Krieg in der Ukraine droht der Welt ein Cyber-War. Der Chef von G+D und Vorsitzende der Allianz für Cybersicherheit erklärt, was los ist.

Herr Wintergerst, Giesecke+Devrient druckt zwar weder Banknoten für die Ukraine noch für Russland, aber für viele andere Länder der Welt – auch solche in Krisen- oder Kriegsregionen. Was glauben Sie, wie ist die Situation in der Ukraine und in Russland?

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Wir werden in beiden Ländern eine massive Nachfrage nach Bargeld sehen. Der Griff zum Bargeld ist immer dann dringlich, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Das werden wir auch in Russland sehen, weil es vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten ist. Schlangen vor Geldautomaten sind immer ein besorgniserregendes Zeichen. Wenn die Menschen dann für den Einkauf kein Geld mehr bekommen, dann beginnen Plünderungen oder Unruhen. Wir sind sehr besorgt um das Wohl der Bevölkerung in der Ukraine und sprechen uns gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft für Frieden aus.