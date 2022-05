Vorstände im F.A.Z.-Interview : Audi wird Stromversorger für eigene Werke

Schwierige Zeiten für Deutschlands Autokonzerne: Audi-Chef Markus Duesmann und Finanzvorstand Jürgen Rittersberger über die Risiken eines Energieembargos, die Offensive in Amerika und den teuren Einstieg in die Formel 1.

Führung in turbulenten Zeiten: Finanzvorstand Jürgen Rittersberger (links) und Audi-Chef Markus Duesmann in Ingolstadt, Bild: Maria Irl

Herr Duesmann, Herr Rittersberger, wie sehr verändert Putins Krieg die Autoindustrie?

DUESMANN: Nur auf Russland bezogen, ändert sich für uns bei Audi nicht viel, denn es ist für unsere Fahrzeuge ein kleiner Markt. Wenn man allerdings auf die Volatilität der Rohstoffmärkte schaut, sieht man schon jetzt die Preisanstiege.

RITTERSBERGER: Kurzfristig sehen wir auf den Rohstoffmärkten die Störungen, mittel- und langfristig wird sich schon wieder ein Gleichgewicht einpendeln. Da sind wir zuversichtlich, trotz aller Sorge um die politische Situation.

Die Autozulieferer klingen weniger gelassen als Sie.

DUESMANN: Da ist der Krieg allerdings weniger Schuld daran als Covid. Die Pandemie hat die chinesische Wirtschaft aktuell im Griff. Unter solchen Einschlägen leiden die Zulieferbetriebe stärker als wir.

Können Sie verstehen, dass die Lieferanten jetzt höhere Preise von den Herstellern fordern?

DUESMANN: Das kann ich nachvollziehen. Die Inflation hat die Kosten auch für die Zulieferer deutlich erhöht.

Die Hersteller fahren Milliardengewinne ein. Sind Sie bereit zu helfen?

RITTERSBERGER: Das haben wir schon getan, zum Beispiel bei den Bordnetzlieferanten, die in der Ukraine produzieren. Dort haben wir geholfen, die Produktion in anderen Ländern zu duplizieren, indem wir beispielsweise den notwendigen zweiten Werkzeugsatz finanziert haben.

DUESMANN: Wir brauchen eine gesunde Zulieferlandschaft. Auch die mittelständischen Zulieferer müssen in die Elektromobilität und Digitalisierung investieren, deshalb sind wir da immer gesprächsbereit!

Was kostet es die Autoindustrie, unabhängig zu werden von Öl, Gas und Kohle aus Russland?

RITTERSBERGER: Das ist für die Autoindustrie wie für viele andere ein langwieriger Prozess. Aber wir sind jetzt mit allen relevanten Parteien in Kontakt, sowohl mit den Behörden als auch den Netzbetreibern, und bereiten Back-up-Lösungen vor. Wenn es zu Störungen kommt, könnten wir den Betrieb auf einem gewissen Niveau aufrechterhalten.

Kann sich Audi auf eine Stromabschaltung vorbereiten?

RITTERSBERGER: Das würden die Energieversorger regeln, die in einem solchen Fall erst die Hochenergie, dann die Großbetriebe und dann die mittleren Betriebe abschalten. Klar ist, dass wir raus müssen aus den fossilen Energien, und zwar schnell. Audi will alle Produktionsstandorte bis 2025 CO 2 -neutral haben, also investieren wir ohnehin bereits in Windkraft und Photovoltaik. Ausschließlich über Eigenversorgung können wir jedoch kein Werk betreiben, das geht nur über Vernetzung.

Stellen Sie jetzt in Ingolstadt und Neckarsulm noch ein paar Windräder auf?

DUESMANN: Das schauen wir uns gerade an, aber das geht hierzulande aufgrund der langen Genehmigungsverfahren nicht so schnell. In unserem Werk in Győr betreiben wir schon die größte Dach-Photovoltaikanlage Europas und haben den Standort bereits bilanziell CO 2 -neutral gestellt. Solche Maßnahmen müssen wir jetzt an den anderen Standorten verstärken, dazu machen wir schon Bestandsaufnahmen. Jedes energieintensive Unternehmen ist gut beraten, sich von öffentlichem Strom unabhängig zu machen.

Welche Lehre ziehen Sie aus den Folgen des Ukraine-Kriegs für Ihre aktuelle Chinapolitik?

DUESMANN: China ist ein ganz anderer Fall! In dem Land sind wir seit 30 Jahren vertreten, haben enge Partner, die wir schätzen. China ist – anders als Russland – stark in den weltweiten Handel eingebunden und beschäftigt sich vermutlich nicht ernsthaft damit, sich aus diesem weltweiten System auszukoppeln. Damit würde sich die Volksrepublik als stark exportorientiertes Land selbst am meisten schaden.

RITTERSBERGER: Wir haben weitreichende Entscheidungen in China getroffen und werden dort mit unserem Partner FAW von Ende 2024 an einen Großteil unserer batterieelektrischen Fahrzeuge für den chinesischen Markt bauen. Das setzen wir unverändert fort.