Audi-Chef im Interview : „Wir entwickeln keine Verbrenner mehr“

Herr Duesmann, Sie mussten lange warten, bis Sie den Vorstandsvorsitz von Audi übernehmen durften, dann fiel Ihr Antritt genau in den Ausbruch der Corona-Pandemie. Welches Fazit ziehen Sie nach einem Jahr im Amt?

Es hört sich in diesen schwierigen Zeiten vielleicht etwas komisch an, aber ich bin in Summe mit dem ersten Jahr und dem, was wir erreicht haben, sehr zufrieden! Wir haben trotz Corona in unseren wichtigen Projekten alles wie geplant umgesetzt. Es gibt eine neue Technologie-Roadmap, wir sind in der Elektromobilität gut vorangekommen, haben die gesamte Technische Entwicklung umorganisiert und die Baureihen neu sortiert. Zudem habe ich den Eindruck, dass ein echter Team-Spirit bei Audi entstanden ist, obwohl ich nie persönlich vor einer großen Zahl an Mitarbeitenden gesprochen habe. Dafür mussten wir digitale Alternativen finden.