Corona-Krise : Auch die Airbnb-Wohnungen bleiben leer

Es war ein böses Erwachen: Am Morgen nachdem der amerikanische Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für einen Großteil der Europäer in die Vereinigten Staaten verkündete, fand Dawn in ihrem E-Mail-Postfach eine ganze Reihe von Stornierungen. Dawn, die ihren Nachnamen nicht nennen will, vermietet zwei Wohnungen in ihrem Haus im New Yorker Stadtteil Brooklyn über die Vermittlungsplattform Airbnb, und bis sich das Coronavirus verbreitete, hat sie damit gutes Geld verdient. Aber nun wurden reihenweise Buchungen rückgängig gemacht, erst von Europäern, mittlerweile aber auch von Kanadiern und Amerikanern. „Fast jeder sagt, dass es ihm wahnsinnig leid tut“, erzählt sie.

Bisher hatte sie zehn Stornierungen, für den April stehen fast gar keine Buchungen mehr in ihrem Kalender, und in den kommenden sieben Wochen entgehen ihr Einnahmen von 7000 Dollar. Sie fürchtet nun, dass sie an ihr Erspartes muss, um die Monatsraten ihrer Hypothek zu bezahlen.