Das Atomkraftwerk in Neckarwestheim ist mitten im Rückbau. Drinnen ist es, als hätte es die vergangenen vierzig Jahre nie gegeben. Und am Abklingbecken fragt man sich: Über diese Brennelemente streitet die Republik?

Ein ENBW-Mitarbeiter in einer Sicherheitsschleuse vor dem Reaktorblock Bild: Reuters

Bitte nicht zu nah ans Abklingbecken gehen, sagt der Chef des Unternehmens. Nicht dass der Helm ins Wasser fällt zu den 665 Brennelementen, die man am Boden des etwa 18 Meter tiefen Pools sieht. Passieren würde dann zwar auch nichts, sagt er. Aber die Prozedur, den Helm zu säubern und zu dekontaminieren, sei einfach recht aufwendig.

Was man beim Rundgang durch das Kernkraftwerk Neckarwestheim zu sehen bekommt, mag so gar nicht zu der hitzigen Debatte über das Thema Atomkraft passen. Die Brennstäbe wirken eher harmlos, wie sie in ihrem Swimmingpool friedlich abkühlen.