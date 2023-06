Carlos Ghosn : Ex-Konzernchef verklagt Nissan auf eine Milliarde Dollar

Im Jahr 2018 war Ghosn selbst in Tokio angeklagt worden, dann floh er in den Libanon: Nun will der ehemalige Nissan-Chef seinerseits den Autokonzern verklagen. Er wirft Nissan unter anderem Rufschädigung vor.