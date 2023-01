Milliarden für die Marine : Der Indo-Pazifik rüstet auf

Singapurs Regierungschef Lee besucht Kanzler Scholz in Kiel. Bild: via REUTERS

Wird es richtig gefährlich, können die Unterseeboot-Fahrer Singapurs bald am Bildschirm lernen. Ein „virtueller Zwilling“, wie er im Konzept der Industrie 4.0 für den Bau und Betrieb von Fabriken und Kraftwerken üblich ist, spiegelt auch die rund zwölf Millionen Teile der neuen U-Boote des Stadtstaates. So können die Soldaten auf dem Trockenen die Folgen ihrer Entscheidungen erfahren. Moderne Unterseeboote sind im Indo-Pazifik das am meisten begehrte Rüstungsgut: Zwar kosten sie Milliarden von Euro. Doch sollen sie bei einem Konflikt zwischen Amerika und China Seewege offen halten.

Geschmückt mit einer Banderole, die den Merlion, das Fabelwesen Singapurs, zeigte, nahmen die Singapurer vor wenigen Tagen ihre nächsten beiden U-Boote eines Quartetts der deutschen Werft Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) in Kiel in Empfang. Mit der Impeccable und der Illustrious (Typ 218SG) bleibt TKMS der vertraute Lieferant Singapurs für Boote mit Diesel-Elektro-Antrieb. Mit der Anpassung an die kleineren Körper der Asiaten und einem neuen Ruder, das in den flachen Gewässern schneller operiert, passte TKMS die Boote an.