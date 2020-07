Aktualisiert am

Gewerbestandort bei München : Was macht die Wirecard-Insolvenz mit Aschheim?

Die fetten Jahre für Aschheim sind vorerst vorbei: Noch-Mitarbeiter des insolventen Dax-Konzerns spotten, es ist unklar, wer in das geplante neue Hauptquartier von Wirecard einzieht und der Bürgermeister will zu möglichen Ausfällen der Gewerbesteuer nichts sagen.

Wer hier einzieht, ist höchst ungewiss: Wirecard wollte sein neues Bürogebäude Mitte kommenden Jahres in Betrieb nehmen. Bild: Jan Roeder

Saftige Brezn und beißenden Spott gibt es in der Bäckerei und Konditorei Riedlmair. „Der Jan Marsalek liegt gerade auf dem OP-Tisch und lässt sich umoperieren“, sagt einer der drei Männer, die sich am späten Donnerstagvormittag hier versammelt haben und sich als Wirecard-Mitarbeiter zu erkennen geben, über den flüchtigen früheren Vorstand des insolventen Zahlungsdienstleisters. Sie befinden sich nur knapp 700 Meter vom Hauptquartier des Skandal-Konzerns im Gewerbegebiet des Aschheimer Ortsteils Dornach entfernt. Noch näher, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, liegt der Rohbau, in den Wirecard Mitte nächsten Jahres eigentlich einziehen sollte.

„House of Wirecard“ nennt der Wortführer der drei das weitläufige Gebäude, an dem die Umbauarbeiten auch in diesen bewegten Tagen unverdrossen weitergehen. Von innen werden sie es wohl nicht mehr sehen. „Da geht ein anderer Mieter rein“, vermutet auch die Bedienung von Riedlmair. Das Herren-Trio befindet sich mittlerweile auf Jobsuche, ein Alumni-Netzwerk auf Linkedin sei gegründet worden.

„Habe keine Lust, in Amerika oder Brasilien zu arbeiten“, sagt einer der Männer. Er macht deutlich, dass er und seine beiden Begleiter Glück hatten. Dank der Anstellung bei der Muttergesellschaft Wirecard AG seien die Juni-Gehälter überwiesen worden. „Wütend, aber hoffnungsvoll“, nennt er seine Gefühlslage zwischen Entsetzen über die Betrügereien und dem Willen, sich nicht verrückt machen zu lassen.

Wirecard ist nicht die einzige Sorge

„Es ist nicht so, dass die Menschen hier weinend durch die Straßen laufen“, sagt auch Philipp Ullrich, Vorsitzender des Vereins Expogate, der das Gewerbegebiet im Münchner Speckgürtel vermarktet. Ein viel größeres Problem als Wirecard sei Corona. Da pflichtet ihm in der Lobby des NH Hotels auch die Kellnerin bei, die berichtet, das Haus sei noch immer nur zu 20 bis 30 Prozent ausgelastet.

Wehmütig sprechen die beiden von den Neujahrsempfängen des Vereins, wo auch schon der frühere Wirtschaftsweise Bert Rürup als Vortragsredner auftrat. Ullrich sagt aber auch, es sei ein harter Kampf gewesen, Wirecard in Aschheim zu halten. Mit der Nähe zur Messestadt Riem, der Münchner Telefonvorwahl 089 und der mittlerweile auf einen Hebesatz von 310 Prozent gesenkten Gewerbesteuer müsse man heutzutage dick auftragen. Die Großunternehmen suchten im ganzen Raum München nach Standorten.

Ansonsten pflegt der Mann aus der Immobilienbranche einen eher unsentimentalen Blick. „Den Standort hat es schon vor Wirecard gegeben und wird es auch nach Wirecard geben.“ Er erinnert an das Luxusmode-Unternehmen Escada, das 2009 insolvent gegangen und nach einer Neuausrichtung noch immer im Dornacher Gewerbegebiet präsent ist. Ebenso lobt er Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU). Dieser habe im Gegensatz zum von 1984 bis 2014 amtierenden Vorgänger und CSU-Parteifreund Helmut Englmann für die Belange der Standortförderung „ein offenes Ohr“.

Während der Bürgermeister in der Expogate-Broschüre seinem gewerbefreundlichen Ruf alle Ehre macht und Aschheim als „Premium-Standort vor den Toren Münchens“ anpreist, schweigt er sich zu Wirecard aber aus. Das sorgt in der Gemeinde für Missmut. „Erstaunlich uninformativ“, nennt der SPD-Ortsvorsitzende Kevin Cobbe eine Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.

„Ich bin etwas überrascht von dieser Veranstaltung, weil ich eigentlich erfahren wollte, wie es Wirecard geht“, sagt er dem „Münchner Merkur“ Eugen Stubenvoll, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, die bei der Kommunalwahl im März deutlich zulegten und beinahe auch die Wiederwahl des Bürgermeisters verhinderten.