„Artist & Label-Services“ : Selbst ist der Musiker

Eigene Musik zu veröffentlichen ist im Streaming-Zeitalter kaum komplizierter, als einen Nutzeraccount auf Spotify einzurichten. Einfach selbst hochladen lassen sich die Werke bei den gängigen Streamingdiensten zwar nicht. Diesen Service übernehmen aber nur allzu gerne Digitalvertriebe wie TuneCore, CDBaby, UnitedMasters, DistroKid oder recordJet gegen eine geringe Einmalzahlung. Teils kommt noch eine Beteiligung an den Einnahmen aus der Vermarktung von 10 Prozent hinzu.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



So weit, so gut, was bleibt, ist die große Herausforderung, in der Masse Gehör und damit Fans zu finden. Zumal durch die geringeren Hürden heute mehr Künstler denn je um Hörer kämpfen. Hierbei kann ein Label im Rücken weiterhin sehr behilflich sein – ebenso wie bei der Finanzierung von aufwendigeren Produktionen und anderen Projekten. Alternativlos ist ein Label-Vertrag aber schon lange nicht mehr.