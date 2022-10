Europäische Weltraumrakete : Ariane-6-Start verzögert sich weiter

Der Erstflug der Ariane 6 verzögert sich abermals. Vor dem vierten Quartal 2023 werde die Schwerlast-Trägerrakete nicht abheben, gab der Generaldirektor der europäischen Weltraumorganisation Esa, Josef Aschbacher, am Mittwoch bekannt. Mehrere Tests zur Sicherstellung der Flugtauglichkeit stünden noch aus. Dazu gehören die Heißlauftests für die Oberstufe, die Anfang Oktober im baden-württembergischen Lampoldshausen gestartet sind, und die parallel dazu stattfindenden kombinierten Tests von Haupt- und Oberstufe in der Startrampe im französischen Übersee-Département Guyana.

Die abermalige Verzögerung ist ein herber Rückschlag für die europäische Raumfahrt. Ursprünglich hätte die seit dem Jahr 2016 gebaute Ariane 6 schon im Jahr 2020 zu ihrem Erstflug abheben sollen. Mit Verweis auf die Corona-Pandemie verschob die Esa den Start jedoch auf dieses Jahr. Aber auch diesen Termin konnte sie nicht halten, hatte Generaldirektor Aschbacher im Juni beiläufig in einem Interview mit der britischen BBC gesagt. Dass aus seiner Aussage, dass es „irgendwann nächstes Jahr“ soweit sein sollte, nun Ende 2023 wird, deutet auf anhaltende technische und logistische Schwierigkeiten der beteiligten Akteure hin.

Das Ausbleiben der Ariane 6 hat zur Folge, dass den Europäern von April kommenden Jahres an keine große Trägerrakete zur Verfügung stehen wird. Satelliten für die geostationäre Umlaufbahn für Programme wie Galileo, die mit den kleineren Vega-Raketen nicht getragen werden können, müssen deshalb von Amerikanern, Japanern oder Indern ins All geschossen werden. Die Produktion des Vorgängermodells Ariane 5 ist beendet und ihre drei letztverbleibenden Starts in den kommenden Monaten sind längst vergeben. Wie früher auf die mittelgroßen Sojus-Raketen aus russischer Fertigung zurückzugreifen, ist für die Esa nicht mehr möglich, seit Moskau im Frühjahr den Rückzug aus Guyana angeordnet hat.

Deutsche und Franzosen zunehmend uneins

Wirtschaftlich hat die Verzögerung der Ariane 6 zur Folge, dass Europa im Wettbewerb mit neuen Raumfahrtakteuren wie Elon Musks Unternehmen SpaceX weiter zurückfällt. Zugleich müssen Kunden vertröstet werden. 29 Starts mit der Ariane 6 sind beim Vermarkter der Raketenstarts, Arianespace, schon gebucht, 18 davon durch den Onlinehändler Amazon für sein Satellitennetzwerk Kuiper.

Lauter geworden sind angesichts des Rückfalls der Europäer in der Raumfahrt die Stimmen derer, die die etablierten Ariane- und Esa-Strukturen für träge und unzeitgemäß halten. Nicht zuletzt Deutsche und Franzosen sind zunehmend uneins, wie sie ihren Zugang ins All wahren wollen – ob also allein mit gesamteuropäischen Raketen oder auch mit Raketen wie jener des deutschen Start-ups Isar Aerospace.

„Angesichts der neuen Dynamik in der Raumfahrt in den letzten Jahren ist eine Weiterentwicklung notwendig“, sagt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. „Daher spricht sich Deutschland im Trägerbereich für mehr Wettbewerb aus, auch innereuropäischen Wettbewerb. Ziel ist aus deutscher Sicht eine kosteneffektivere Trägerraketenindustrie, die preiswerte Startdienstleistungen anbietet.“

In Frankreich sieht man diese Linie kritisch, allen voran aufseiten des Raketenbauers Arianegroup. Deren Chef André-Hubert Roussel beargwöhnt eine solche Konkurrenz. „Wir nutzen die öffentlichen Gelder nicht richtig, wenn man einen Euro in Frankreich, einen Euro in Deutschland und einen Euro in Italien für das Gleiche ausgibt“, sagte er unlängst der F.A.Z. Die Investitionen müssten komplementär sein. Statt eines fruchtbaren Wettbewerbs bleibe sonst in Europa am Ende kein Hersteller übrig.