Fragwürdige Arbeitsbedingungen : Ist Zalando übergriffig?

Zukunft der Möbelindustrie : Ikea drängt in die Innenstädte

Ikea will näher ran an die Kunden. In Paris gibt es schon ein Geschäft des Möbelhändlers in der Innenstadt, in Wien entsteht eines. Denn: Auf die grüne Wiese zieht es immer weniger Käufer und auch der Onlinehandel wächst kräftig.