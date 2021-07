Arbeitgeber unter Druck : Viel reden, aufklären und selbst impfen

In Deutschland gibt es keine Impfpflicht gegen das Coronavirus. In manchen Unternehmen führt das zu Spannungen zwischen Chefs und der Belegschaft.

Webasto, Tönnies oder Müller Fleisch: Es sind Unternehmensnamen, die viele aus der Frühphase der Corona-Pandemie noch gut im Gedächtnis haben. Beim oberbayerischen Automobilzulieferer Webasto ist der erste Infektionsfall in Deutschland im Januar 2020 dokumentiert. Drei Monate später gibt es eine auffällige Häufung von Corona-Fällen bei Müller Fleisch, mit rund 1100 Mitarbeitern einem der größten Rinderschlachtbetriebe Deutschlands. Jeder dritte Mitarbeiter ist infiziert, nur unter strengsten Quarantäneauflagen konnte der Schlachtbetrieb aufrechterhalten werden. Wenige Wochen später muss der Fleisch-Marktführer Tönnies nach Tausenden positiven Tests sogar ein ganzes Werk schließen.

Die Beispiele verdeutlichen, welche Rolle Unternehmen in der Verbreitung der Virusinfektion einnehmen. Zugleich schultern gerade Unternehmen die Aufgabe, durch aktive Aufklärung ihrer Mitarbeiter eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Mancher Geschäftsführer stellt sich die Fragen: Muss sich die eigene Belegschaft impfen lassen – notfalls unter Androhung arbeitsrechtlicher Sanktionen? Und sind dabei zum Beispiel finanzielle Anreize erlaubt? Letzteres hat in den USA gut funktioniert: Der Onlinehändler Amazon stellt aufgrund der hohen Auftragslage Zehntausende Mitarbeiter ein. Jede Neueinstellung kassiert dort 100 Dollar Prämie für den Impfnachweis. Strikte Vorgaben soll es künftig für Klinik- und Pflegepersonal in Frankreich geben. Die französische Regierung prüft derzeit die Einführung einer Impfpflicht für diese Berufsgruppen, wurde in der vergangenen Woche bekannt. Bis zu einem Gesetzesentwurf ist es noch ein weiter Weg.

Unterschiede zwischen Geimpften und Nichtgeimpften

In Deutschland ist die Gesetzeslage eindeutig: Eine Impfpflicht in Bezug auf das Coronavirus gibt es nicht, daher kann kein Arbeitgeber seine Mitarbeiter dazu zwingen. Sein Direktionsrecht aus Paragraf 106 Gewerbeordnung reicht nicht aus, damit der Mitarbeiter den Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit dulden muss – den eine Impfung letztlich darstellt. Sich impfen zu lassen bleibt damit weiter die Entscheidung jedes Einzelnen.

Jedoch gehen Arbeitsrechtler davon aus, dass Vorgesetzte schon wegen der Fürsorgepflichten aus dem Arbeitsvertrag Unterschiede zwischen geimpften und nichtgeimpften Mitarbeitern machen müssen. So kann Impfverweigerern der Zugang zu gemeinsam genutzten Räumen wie der Kantine verwehrt werden. Allerdings ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen umstritten, ob überhaupt Impfnachweise von Mitarbeitern verlangt werden dürfen. Ein Verbot, am Arbeitsplatz zu erscheinen, dürfte allerdings zu weit führen: Bietet der arbeitsfähige Mitarbeiter seine Leistung weiter an, hat er gute Chancen, seinen Lohn weiter zu erhalten.

Was allerdings gilt für besonders exponierte Berufsgruppen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen? Eine Impfpflicht kann es natürlich auch hier nicht geben – aber die Nebenpflicht eines Mitarbeiters, seinem Arbeitgeber keinen Schaden zuzufügen, wiegt hier deutlich schwerer. Wer eine Impfung beharrlich verweigert, muss mit einer internen Versetzung oder gar einer Freistellung rechnen. „Uns ist nicht bekannt, dass Mitarbeitende sanktioniert wurden, weil sie nicht geimpft waren“, teilt der Caritas-Bundesverband mit, der eigenen Angaben nach einer der größten Arbeitgeber der Wohlfahrtspflege ist und zahlreiche Krankenhäuser betreibt.

Nicht impfwillige Mitarbeiter seien unter Umständen anderweitig eingesetzt worden. Als Arbeitgeber habe man schon mit Beginn der Impfkampagne informiert und massiv für die Impfung geworben. Dabei sei die Aufklärungsarbeit auch auf Gegenwehr gestoßen. „Ein Problem war beispielsweise die Falschinformation über das angebliche Unfruchtbarkeitsrisiko, was insbesondere bei jungen Mitarbeiterinnen zu erheblicher Verunsicherung geführt hat“, erklärt die Caritas, die keine Statistik zu den Impfquoten in ihren Einrichtungen führt.

Fürs Impfen motivieren

Man setzt auf andere Fakten. In Einrichtungen, in denen schon vollständig geimpft wurde, seien die Zahlen der Infektionen und der auf Corona zurückzuführenden Todesfälle „klar zurückgegangen“. Angesichts der sich weiter verbreitenden Virusmutationen will man aber natürlich keine Entwarnung geben.

In die gleiche Richtung drängt in diesen Tagen Burkhard Jung. Der Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig mahnt zur Vorsicht, um die Gefahr einer vierten Welle im Herbst zu minimieren. Und wie Jung hinweist, gehen Fachleute nach den Sommerferien von steigenden Infektionszahlen in Kitas und Schulen aus. Vielerorts sind das kommunale Einrichtungen. „Die Impfbereitschaft der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hoch. Viele Beschäftigte der Städte arbeiten in sensiblen Bereichen, etwa in der Kinderbetreuung, im Sozialdienst, im Gesundheitsamt, der Altenpflege, in Jugendeinrichtungen oder im Bürgerbüro. Und viele von ihnen sind schon geimpft“, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der F.A.Z. Damit es seinen Worten nach schnell mehr werden, würden die Städte ihre Mitarbeiter dabei unterstützen. Man wolle auch diejenigen fürs Impfen motivieren, die bisher zurückhaltend seien: „Das Impfen ist auch eine Frage der Solidarität. So schützen wir uns und andere.“

Im Schlachtbetrieb Müller Fleisch haben sich Betriebsärzte früh um eine ausreichende Menge an Vakzinen bemüht. „Um eine möglichst hohe Bereitschaft im Betrieb zu erreichen, haben wir bereits vor Wochen über die Vorzüge einer Impfung informiert“, berichtet Geschäftsführer Martin Müller. „Über die daraus resultierende hohe Akzeptanz unserer Mitarbeiter freuen wir uns sehr.“ In nur wenigen Wochen sind, unterstützt vom Arbeiter-Samariter-Bund und mit der Hilfe von Aufklärungsvideos in Rumänisch und Ungarisch, fast 950 Mitarbeiter der gesamten Belegschaft geimpft worden. Im Jahr 2020 war Müller Fleisch noch arg getroffen – nun ist das Unternehmen ein Vorbild für viele andere geworden.