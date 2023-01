Teilhabe bei Apple : Wenn das Handy gegen Barrieren hilft

Als der italienische Erfinder Pellegrino Turri im Jahr 1808 das wohl erste funktionierende Modell einer Schreibmaschine entwarf, wollte er es seiner erblindeten Freundin, der Gräfin Carolina Fantoni da Fivizzano, erleichtern, mit ihrer Außenwelt zu kommunizieren. Mehr als hundert Jahre später, 1932, sollte der Amerikanische Blindenverband (AFB) das „talking book“ einführen, um sehbehinderten Menschen den Zugang zu Literatur zu ermöglichen. Es war der Beginn des modernen Hörbuchs. Das sind nur zwei Beispiele, in denen Innovationen für vermeintlich wenige die Kommunikation von vielen grundlegend verändert haben.

Noch einmal 90 Jahre später treffen an der Entwicklerakademie von Apple in Neapel Nachwuchstalente auf App-Entwickler, um ihre Produkte für Menschen mit Behinderung noch zugänglicher zu machen. „Accessibility, Zugang und Teilhabe für Menschen mit Behinderung, ist für Apple nicht nur ein Trend“, sagt Sarah Herrlinger, die das Thema im Unternehmen global verantwortet. Es werde schon zu Beginn jeder Entwicklungsphase mitgedacht: „Unser erstes Accessibility-Team ist bereits 1985 gestartet und schaut sich jedes Produkt, das wir entwickeln, schon früh unter diesem Gesichtspunkt an.“

Fast 300 Millionen Menschen auf der Welt sind blind oder sehbehindert. Weitere 360 Millionen identifizieren sich als taub oder schwerhörig. Statistiken besagen, dass zudem etwa jeder zehnte Mensch farbenblind ist. Insgesamt gehen Forscher davon aus, dass etwa eine Milliarde Menschen mit einer Behinderung leben – das sind 12,5 Prozent der Menschheit, die wohl größte Minderheit der Welt. In Zeiten des demographischen Wandels dürften sich diese Zahlen noch verschärfen.

Teilhabe durch smarte Geräte

Schon 2009 hat Apple die Vorlesefunktion Voice Over auf dem iPhone eingeführt. Nach positivem Feedback aus der Blindencommunity wurde sie auf andere Produkte ausgedehnt. Als das Unternehmen 2014 die erste Apple Watch vorstellte, war auch sie mit Voice Over ausgestattet und somit das erste Wearable, das auch Menschen mit Sehbehinderung Teilhabe ermöglichte. 2020, als das Coronavirus die Welt in einen kollektiven Lockdown schickte, brachte Apple ein Feature auf den Markt, das haptisch oder akustisch Feedback dazu gab, wie weit andere Personen entfernt stehen. Damals stellte die Maskenpflicht seh-, aber auch hörbehinderte Menschen vor große Herausforderungen – es war nun viel schwerer, Menschen zu erkennen und sie mit einem Stück Stoff vor dem Mund akustisch zu verstehen.

Christian Erfurt, Mitgründer der dänischen App „Be my eyes“, arbeitet eng mit Apple und den Studierenden in Neapel zusammen, wenn es darum geht, die Welt für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglicher zu machen. 2012 traf er während einer Start-up-Veranstaltung seinen Ko-Gründer Hans Jørgen Viberg, der selbst sehbehindert ist. Gemeinsam gründeten sie „Be my eyes“. Die Idee: Wenn sehbehinderte Menschen Schwierigkeiten im Alltag haben, sollen sie nicht immer auf Freunde und Familie angewiesen sein. Warum die Hilfe nicht auf mehrere Schultern verteilen?