Neuer Mobilfunkstandard : Das lange Warten auf Apples 5G-iPhone

Im September stellt Apple üblicherweise seine neuen iPhone-Modelle vor. In diesem Jahr wird das wohl etwas anders sein. Der Konzern hat zwar gerade für den kommenden Dienstag zu einer Veranstaltung eingeladen. Medienberichten zufolge werden dabei allerdings nicht die kommenden iPhone-Modelle enthüllt, sondern neue Varianten des Tabletcomputers iPad und der Computeruhr Apple Watch. Die nächsten Versionen von Apples umsatzstärkstem Produkt werden wohl erst im Oktober präsentiert. Der Konzern hat selbst zur Vorlage der Quartalszahlen im Juli gewarnt, die neuen iPhones würden in diesem Jahr „einige Wochen später“ verfügbar sein. Ein Grund wurde nicht genannt. In Medienberichten wurde die Verzögerung auf Schwierigkeiten in Apples Lieferkette wegen der Corona-Krise zurückgeführt.

Die zusätzliche Wartezeit dürfte die Spannung noch erhöhen, zumal auf die kommende iPhone-Generation ohnehin mit besonderer Aufmerksamkeit geblickt wird. In der Branche gilt es als ausgemacht, dass Apple erstmals iPhones herausbringen wird, die mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G arbeiten. Das Unternehmen ist damit vergleichsweise spät dran, Wettbewerber wie Samsung haben schon 5G-Handys. Aber wenn nun auch Apple auf den 5G-Zug aufspringt, ist das ein wichtiger Meilenstein für die neue Netzwerktechnologie.