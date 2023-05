Aktualisiert am

Kunden stehen vor dem Apple Store in Manhattan Schlange. Bild: Reuters

Apple hat zum zweiten Mal in Folge einen Umsatzrückgang erlitten. Aber der Elektronikkonzern übertraf mit seinen am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalsergebnissen die Erwartungen. Und mit dem iPhone, seinem mit Abstand wichtigsten Produkt, kehrte er überraschend wieder auf Wachstumskurs zurück.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Die Börse reagierte positiv auf die Zahlen, der Aktienkurs legte im nachbörslichen Handel leicht zu. Die Apple-Aktie hat seit Jahresanfang rund ein Drittel an Wert gewonnen.

Insgesamt meldete Apple für das vergangene Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang um 3 Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar. Das war eine Verbesserung gegenüber dem vorangegangen Quartal, als es ein Minus von 5 Prozent gab. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 93 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn fiel ebenfalls um 3 Prozent und betrug 24,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie von 1,52 Dollar war um 9 Cent besser als erwartet.

Dienstleistungsgeschäft besonders stark

Die Umsätze mit dem iPhone stiegen um knapp 2 Prozent auf 51,3 Milliarden Dollar. Im Quartal zuvor hatte es noch einen Rückgang von 8 Prozent gegeben, damals bekam Apple Produktionsunterbrechungen in China zu spüren. Viele Analysten hatten ein abermaliges Minus erwartet.

Die Entwicklung im Rest der Produktpalette war sehr gemischt. Am besten schnitt das Dienstleistungsgeschäft ab, die mittlerweile zweitgrößte Sparte nach dem iPhone, zu der unter anderem der App Store, der Bezahldienst Apple Pay und die Streamingplattform Apple TV+ gehören. Hier stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 20,9 Milliarden Dollar.

In allen anderen Sparten fielen die Umsätze. Am schlechtesten lief das Geschäft mit Macintosh-Computern, hier stürzte der Umsatz um 31 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar ab. Beim iPad gab es ein Minus von 13 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar, in der Sparte mit Produkten wie der Digitaluhr Apple Watch und den Airpod-Kopfhörern fiel der Umsatz um ein Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar.