Epic Games : Apple muss „Fortnite“ nicht zurück in seinen App-Store lassen

Apple muss „Fortnite“ nicht zurück in seinen App-Store lassen

Das beliebte „Fortnite“-Spiel kommt zunächst nicht zurück in den Apple-Store. Eine kalifornische Bezirksrichterin wies einen Eilantrag des Entwicklers zurück.

Im Streit mit dem amerikanischen Technologiekonzern Apple hat der Videospielentwickler Epic Games vor Gericht erneut einen Rückschlag erlitten. Die kalifornische Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers wies in einem am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Entscheid einen Eilantrag des Entwicklers zurück, mit dem dieser die Wiederaufnahme seines beliebten „Fortnite“-Spiels in den App-Store von Apple erzwingen wollte.

Die Verluste, die Epic Games durch den Ausschluss aus den App-Store erleide, seien eine „selbst zugefügte Wunde“, erklärte die Richterin. Der Spieleentwickler könne „Fortnite“ zurück in den App-Store bringen, indem es Apples Bezahlsystem nutze. Es gebe keinen Anlass für eine Eilentscheidung vor dem eigentlichen Prozess, betonte die Richterin. Dieser wird vermutlich nicht vor Juli kommenden Jahres beginnen.

Der Streit zwischen Apple und den „Fortnite“-Machern hatte sich Mitte August daran entzündet, dass Epic Games ein Update veröffentlicht hatte, das Abgaben an Apple ebenso wie an Google aushebeln sollte. Der Schritt löste eine Debatte aus, in welchem Ausmaß große Plattformen die Regeln der digitalen Welt bestimmen sollten. Apple verlangt 30 Prozent der Umsätze, die App-Programmierer auf den Plattformen des Unternehmens erzielen. Nach dem Update hatte der Konzern „Fortnite“ umgehend aus seinem App Store entfernt.

Epic will neben einem Bezahlsystem seiner Wahl auch eine Art eigenen App-Store auf der Plattform von Apple betreiben. Während auch andere App-Entwickler versuchen, Druck auf Apple und Google als Betreiber der großen Smartphones aufzubauen, hält der Internet-Konzern überraschend klar dagegen.