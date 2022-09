Tim Cook in Deutschland : In München kennt Apple keine Krise

Unbeeindruckt von Krieg und Konjunktursorgen steht Apple in München kurz vor der Fertigstellung seines europäischen Zentrums für Chipdesign. In einigen Räumen in den oberen Etagen arbeiten schon Techniker und forschen an den Apple-Chips für Mac-Computer und iPhone-Mobiltelefone, Tablets und Uhren. Apple investiert mehr als eine Milliarde Dollar und strotzt vor Zuversicht: „Es gibt vieles, was sich auf der Welt zuletzt in die falsche Richtung entwickelt hat. Aber es gibt auch vieles, auf das man sich freuen kann“, sagt der Vorstandsvorsitzende Tim Cook im Gespräch in München und vergleicht die Stadt dabei sogar mit dem Silicon Valley.

Denn ein Besuch bei Apple in München in Krisenzeiten ist wie ein Blick in eine andere Wirtschaftswelt, jenseits von Energie- und Inflationssorgen. Der Elektronikkonzern, der gegenüber seinen Kunden beinahe jeden Preis durchsetzen kann, bleibt deshalb auch allen seinen Plänen treu und denkt angesichts der langfristigen Entwicklungszyklen der Branche ohnehin in Zeitspannen, die über Anschläge auf Pipelines und kriegerische Auseinandersetzungen in einem Teil der Welt hinausgehen.

„Wir sind hier, um unseren weiteren Ausbau zu feiern“, sagte Cook, nachdem er am Abend zuvor genau das auf dem Oktoberfest getan hatte. Ende 2015 habe man hier den ersten Ingenieur eingestellt, jetzt seien schon mehr als 2000 Mitarbeiter allein in der Entwicklung in Deutschland beschäftigt.

„Wir stellen weiter ein“

„Und wir stellen weiter ein“, kündigte Cook an. Die Entwicklungsarbeiten in München hätten schon jetzt großen Einfluss auf das gesamte Unternehmen: „Wir sind wegen der Leute hier. Die deutschen Universitäten und das Wissen der Kollegen sind herausragend. Die Menschen lieben es einfach, hier zu leben.“

Schon oft hat Cook in der Vergangenheit ein Loblied auf die Deutschen gesungen, die gerne an sich selbst verzagen, für Apple aber doch ein hochattraktives Umfeld für Investitionen geschaffen haben – und das trotz aller konjunkturellen Herausforderungen, wie Cook betont.

So ist die größte Niederlassung für Forschung und Entwicklung von Apple in Europa in der Karlstraße in der Münchner Innenstadt entstanden, unweit von Hauptbahnhof und Bayerischem Rundfunk. Das Forschungszentrum belegt auf dem Gelände eines ehemaligen Autohändlers eine Fläche von 30.000 Qua­dratmetern.

Eingesetzt werden feinste Materialien, weiches Leder auf den Sitzbänken, Holz auf dem Fußboden, selbst die Toilettentüren folgen der puristischen Designlinie des Unternehmens. Dem vom Unternehmensmitbegründer Steve Jobs, dem Vorgänger von Cook, vorgegebenen Streben nach Perfektion folgt Apple bis heute. Was man hier sieht, ist mit Blick auf die frühe Nutzung des Grundstücks Strukturwandel zum Anfassen.

4600 Mitarbeiter in Deutschland

Betrieben wird das Forschungszen­trum von Apple neben einer Einzelhandelsorganisation mit inzwischen 16 Filialen in ganz Deutschland. Insgesamt arbeiten nach Cooks Worten hierzulande 4600 Mitarbeiter für sein Unternehmen, und „insgesamt 400.000 Menschen allein in Deutschland direkt in unserem Ökosystem, zum Beispiel durch die Programmierung von Apps“.