Erwartungen nicht erfüllt : Apple-Chef Cook bekam vergangenes Jahr weniger Gehalt

Aktualisiert am

Wegen eines schwächer als geplant verlaufenen Geschäftsjahrs des amerikanischen Technologie-Unternehmens ist auch das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden Tim Cook magerer ausgefallen: Im Jahr 2019 verdiente Cook insgesamt 11,6 Millionen Dollar (10,4 Millionen Euro), nachdem er ein Jahr zuvor noch 15,7 Millionen Dollar bekam. Das geht aus Unterlagen des Unternehmen an die amerikanische Börsenaufsicht SEC hervor.

Im vergangenen Jahr erhielt Cook demnach ein Grundgehalt von drei Millionen Dollar. Hinzu kamen ein Bonus und verschiedene andere Vergütungsleistungen.

Der an den Unternehmenserfolg von Apple gekoppelte Bonus fiel den Unterlagen zufolge mit 7,7 Millionen Dollar deutlich geringer aus als noch ein Jahr zuvor – da waren es 12 Millionen Dollar gewesen. Grund hierfür war, dass Apple sein Umsatzziel „nur“ um 28 Prozent übertraf, im Jahr 2018 war es noch um 100 Prozent übertroffen worden.

Neben dem Grundgehalt und dem Bonus erhielt Cook den Angaben zufolge weitere 885.000 Dollar an Bezügen, hauptsächlich um die Kosten für seine Sicherheit und einen Privatjet zu decken. „Aus Sicherheits- und Effizienzgründen“ sei Cook verpflichtet, für alle geschäftlichen und privaten Reisen einen Privatjet zu nutzen, hieß es in den Schreiben an die SEC.

Neben seinem Verdienst hält Cook auch Aktien an Apple. Ihm wurde den Unterlagen zufolge ein Aktienpaket im Wert von 113,5 Millionen Dollar für seine Arbeit als Konzernchef übertragen. Damit belief sich seine gesamte Vergütung für das vergangene Jahr auf 125 Millionen Dollar – im Jahr zuvor waren es noch 136 Millionen Dollar gewesen.