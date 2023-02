Aktualisiert am

Neue Giftpfeile in der Ärztebank

Tollhaus Genossenschaftsbank : Neue Giftpfeile in der Ärztebank

Seit die Apotheker- und Ärztebank (Apobank) mit einer schweren IT-Panne im Sommer 2020 einen Großteil ihrer Kunden gegen sich aufbrachte, wirkt die Apobank oft wie ein Tollhaus: Sechs Vorstandsmitglieder und ein Aufsichtsratsvorsitzender sind seither ausgeschieden oder werden bis Jahresmitte 2023 noch ihren Abschied nehmen. Von den vier neuen Vorstandsmitgliedern, die zwischenzeitlich als Ersatz verpflichtet wurden, ist eines schon wieder weg. Aber auch Altgediente, die zunächst in Zeiten dünner Personaldecke im Vorstand bei der Stange gehalten wurden und dann vom neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Georg Pochhammer und vom neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Schellenberg das Signal empfingen, sie hätten keine große Zukunft mehr in der Apobank, nehmen nun von sich aus Reißaus. Es wird viel geredet und gemunkelt, Vorwürfe schwirren nicht selten wie Giftpfeile hin und her, niemand aber lässt sich zitieren. Für Außenstehende ist nicht leicht zu entwirren, wer das Gift versprüht, wie belastbar die Vorwürfe sind und wer von den Pfeilen getroffen werden soll.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

So viel ist klar: Die renommierte Un­ternehmensberatung Boston Consulting Group ( BCG ) mit ihrem langjährigen Seniorpartner Holger Sachse spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in der Apobank. Das Strategieprojekt „Os­kar“, für das die Apobank unter dem Vorstandsvorsitzenden Ulrich Sommer BCG einen Millionenbetrag zahlte, schürte vor und nach der IT-Panne weitere Unruhe und brachte wenig Erfolg. Nach dem De-facto-Rauswurf des Vorstandsvorsitzenden Sommer im Dezember 2021 war es dem Vernehmen nach vonseiten der Apobank praktisch beschlossen, das Ende 2021 ausgelaufene Mandat mit BCG nicht mehr zu verlängern. Doch dann brachte ausgerechnet BCG Matthias Schellenberg als neuen Vorstandsvorsitzenden der Apo­bank ins Spiel. Für die von Schellenberg initiierte „Agenda 25“, die im Kern schon als notwendige erkannte strategische Maßnahmen priorisiert, erhielt dann wiederum BCG Aufträge – nach anfäng­licher Zustimmung durch den Gesamtvorstand.