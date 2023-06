Der Wirecard-Bilanzskandal ist für die Wirtschaftsprüfung EY und die für das 2020 insolvent gegangene einstige Dax-Unternehmen zuständigen Wirtschaftsprüfer noch nicht ausgestanden. Nachdem die Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, Anfang April nach umfangreichen Ermittlungen schwere Pflichtverletzungen bei der Prüfung der Wirecard-Bilanzen festgestellt und schwerwiegende Sanktionen gegen EY und einzelne Wirtschaftsprüfer verhängt hat, war zuletzt wenig Neues zu dem Fall zu hören. Doch wartet EY noch immer auf die amtlichen Bescheide der APAS, in denen die Prüferaufsichtsbehörde die Ergebnisse und Konsequenzen ihrer berufsrechtlichen Untersuchung schriftlich und detailliert darlegen wird.

Erst wenn die Bescheide vorliegen, können EY und andere Betroffene entscheiden, ob sie Widerspruch gegen die APAS-Sanktionen einlegen wollen oder sie die verhängten Sanktionen rechtskräftig werden lassen wollen. Und erst dann greifen die Sanktionen wie das von der APAS verhängte zweijährige Verbot für EY, neue Aufträge für Bilanzprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse anzunehmen.

Weil die Prüferaufsicht unter Fachkräftemangel leidet und weil das Wirecard-Verfahren und die Bescheide so ungewöhnlich umfangreich sind, wird dem Vernehmen nach mittlerweile damit gerechnet, dass es bis Anfang Dezember dauern könnte, bis die APAS-Bescheide finalisiert und zugestellt werden. Die amtlichen Dokumente könnten wohl etwa kurz vor Beginn des zwischen Behörden und Bürgern üblichen Weihnachtsfriedens vorliegen. Nicht nur die betroffenen Wirtschaftsprüfer würden gern genau wissen, was in den Bescheiden stehen wird und welche Erkenntnisse die APAS durch ihre Ermittlungen im Einzelnen zu Tage gefördert hat. Auch den Insolvenzverwalter von Wirecard würde das brennend interessieren, könnte er in den amtlichen Unterlagen doch Hinweise finden, um Schadenersatzansprüche gegen EY oder andere Beteiligte zu untermauern.

Langer Rechtsstreit um die APAS-Akten

Schon im November 2020 hatte der Wirecard-Insolvenzverwalter daher bei der APAS Zugang zu sämtlichen Informationen beantragt, die Prüfungshandlungen bei Wirecard betreffen. Weil die Behörde den Antrag ablehnte, zog der Insolvenzverwalter schließlich vor Gericht. Wie sich aus einem der F.A.Z. in anonymisierter Form vorliegenden Urteil vom 30. März ergibt, hat das Verwaltungsgericht Berlin den Informationszugang des Insolvenzverwalters nun abgewiesen, eine Berufung aber zugelassen.

Dabei geht es um einen gewaltigen Aktenberg im Umfang von 40 Leitzordnern sowie enorme Mengen elektronischer Daten mit etwa 18.000 Dateien mit Arbeitsunterlagen der für Wirecard zuständigen Wirtschaftsprüfer. Bemerkenswert ist nicht nur der Umfang der Unterlagen, sondern auch die Begründung, mit der die APAS den Zugriff auf ihre Untersuchungsakten abgelehnt hat. So folgte das Verwaltungsgericht der Begründung der APAS, dass ein Einblick in ihre Akten die parallel laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Wirecard-Skandal gefährden könnte. Es sei zu befürchten, dass die Informationen Personen zur Kenntnis gelangen, die in den Gesamtkomplex als Helfer oder Mittäter eingebunden waren, aber noch nicht bekannt seien.

Die Behörden gehen davon aus, dass neben den bisher als Beschuldigten geführten Personen weitere Personen in den Wirecard-Skandal verwickelt waren, die befürchten müssten, entdeckt und strafrechtlich verfolgt zu werden. Diese im Einzelnen noch nicht genau bekannten Personen könnten Beweismittel vernichten oder sich mit den weiteren Beteiligten absprechen, um ihre eigene Beteiligung zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass eine vorzeitige Bekanntgabe der Erkenntnisse der APAS die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gefährden oder massiv beeinträchtigen könnte. Das soll verhindert werden.

Nachdem der Wirecard-Insolvenzverwalter sich im März erfolgreich Zugang zu den von EY angefertigten Arbeitspapieren über die Wirecard-Bilanzprüfungen erklagt hatte, wird er nun zunächst keinen Zugriff auf die Akten der APAS-Untersuchung erhalten. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Prüferaufsichtsbehörde ihre Unterlagen und Erkenntnisse mit anderen Behörden wie der Staatsanwaltschaft teilt, was wohl auch für die Bescheide gelten wird, wenn sie einmal fertig sind. Inwiefern Wirecard-Geschädigte von diesen Erkenntnissen profitieren können, steht allerdings noch in den Sternen.