Space-X-Präsidentin : Elon Musks loyale Raketenfrau

Gwynne Shotwell drängt sich nicht ins Rampenlicht. Sie hat ein Twitter-Konto, aber noch nie getwittert. Mit solcher Zu­rückhaltung steht sie in krassem Gegensatz zu Elon Musk, ihrem mitteilungsfreudigen und zur Selbstinszenierung neigenden Chef. Und wenn sie in der Öffentlichkeit auftritt, kommt sie auch ganz anders herüber als der oft erratische und aggressive Musk. Sie wirkt geschliffen, besonnen und auf den Punkt.

Aber so sehr sich die 58 Jahre alte Managerin in ihrem Naturell unterscheiden mag, ist sie doch eine der wichtigsten Figuren und eine bemerkenswerte Konstante in Musks Imperium. In seinem Raumfahrtunternehmen Space X ist sie als Präsidentin und Chief Operating Officer eine klare Nummer zwei, so wie der ebenfalls von ihm geführten Elektroautohersteller Tesla sie in dieser Form nicht hat. Und gemessen daran, dass es gerade im Tesla-Management in der Vergangenheit viele Wechsel gab, hat sie es sehr lange mit Musk ausgehalten. Sie ist seit dem Gründungsjahr 2002 bei Space X. „Ich liebe es, für Elon zu arbeiten“, hat sie einmal gesagt.