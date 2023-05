Mangel an Arzneimitteln : Warum schon wieder Antibiotika in Deutschland fehlen

Wichtige Medikamente sind in diesen Tagen in Deutschland abermals knapp – vor allem für Kinder. Nicht nur die Eltern besorgt das. Und wie geht es jetzt weiter?

Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen und Monaten, dass Medikamente fehlen. Aber derzeit spitzt sich die Lage in Deutschland schon wieder zu. Ausgerechnet Antibiotika fehlen – Arzneimittel, die nur mit Superlativen zu beschreiben sind. Sie gehören zu den wichtigsten und am meisten verschriebenen Medikamenten überhaupt und entscheiden im schlimmsten Fall über Leben und Tod. Denn anders als es ihr Name im Griechischen suggeriert (anti=gegen, bios=Leben), können Antibiotika Lebensretter sein. Zumindest für den Menschen, indem sie krank machende Mikroorganismen abtöten oder deren Wachstum hemmen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Vanessa Trzewik Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Am besten weiß man das im österreichischen Kundl. Dort betreibt die Tochtergesellschaft des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis, Sandoz , seit Jahrzehnten eine große Antibiotikaproduktion. Im vergangenen November kündigte das Unternehmen an, zusätzliche Millionen in die Herstellung zu stecken, um die dortigen Kapazitäten zu erhöhen.