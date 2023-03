Hertha BSC hat den Deal mit dem neuen Investor 777 Partners abgeschlossen. Die Investment-Firma mit Sitz in Florida übernimmt alle 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst und seiner Tennor Holding an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA, wie der Fußball-Bundesligaverein am Samstag mitteilte.

777 Partners erhält im Zuge der Übernahme der Anteile zwei Plätze im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, der nunmehr aus insgesamt fünf Mitgliedern besteht. Des Weiteren übernimmt der neue Investor zwei Sitze im Beirat der Gesellschaft. Laut Medienberichten soll 777 Partners nicht nur die Anteile von Windhorst übernehmen, sondern auch weitere Anteile erwerben. Damit würde frisches Geld an den klammen Verein fließen, der bis zum 15. März, wie die anderen Bundesligavereine auch, bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison einreichen muss.

„Wir haben größten Respekt vor der Art und Weise, wie der Fußball in Deutschland strukturiert ist, und freuen uns darauf, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Hertha dabei zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen“, wird 777-Gründer und Chef Josh Wander in der Mitteilung zitiert. Hertha betont in Hinblick auf die „50 plus 1 Regel“, dass der Verein als „unverändert alleiniger Gesellschafter der Komplementärin die Geschäftsführung der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA stellt“.

Windhorst investierte 375 Millionen Euro

777 Partners bringt anders als Windhorst viel Erfahrung im Profi-Fußball mit. Seit September 2021 hat das Unternehmen verstärkt in Fußballvereine weltweit von der ersten bis zur dritten Liga investiert. Neben dem Pariser Vorortsverein Red Star Paris gehören auch die Erstligaklubs FC Sevilla, Standard Lüttich, Vasco da Gama aus Brasilien, Melbourne Victory sowie der Zweitligaverein CFC Genua zum Portfolio. Mit KKR war bis 2018 mehr als vier Jahre lang schon einmal eine amerikanische Investmentgesellschaft an Hertha beteiligt.

Windhorst war im Juni 2019 bei Hertha eingestiegen. Der Verein könne wie andere Klubs in London oder Madrid zu einem echten „Big City Club“ werden, sagte Windhorst damals. Zu Beginn investierte Tennor 125 Millionen Euro, insgesamt waren es letztlich 375 Millionen Euro. Sportlicher Erfolg stellte sich jedoch nie ein. Nach zahlreichen Streitereien hatte Windhorst Anfang Oktober des vergangenen Jahres erklärt, sein Investment bei Hertha zu beenden und seine Anteile verkaufen zu wollen.

Der jüngste und finale Streit mit dem Verein war nach einem Bericht der „Financial Times“ entbrannt. Die Zeitung hatte über eine Klage einer Detektei aus Israel gegen Tennor berichtet. Hintergrund sollen ausstehende Zahlungen für den Auftrag, belastendes Material über den ehemaligen Hertha-Präsidenten Gegenbauer zu sammeln, gewesen sein. Ende November gab Windhorst dann die Einigung mit 777 Partners bekannt.