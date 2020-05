Ansturm auf Friseure erwartet : Was beim Haareschneiden nun alles anders ist

Mails, die an Liebesbriefe erinnern und Spendenangebote über mehrere hundert Euro: Am Montag öffnen die Friseure wieder. Sie erwarten einen Ansturm wie nie - doch die strengen Vorschriften bereiten ihnen Sorgen.

Es wird angerichtet: Vorbereitungen in einem Salon in Magdeburg Bild: dpa

Gerade will Andrea Simon erzählen, wie ihr Salon und sie es durch die vergangenen sechs Wochen geschafft haben, da muss sie das Gespräch schon wieder unterbrechen. Es klingelt an der Tür von „Hairdesign Andrea Simon“ am Rand von Siegen. Eigentlich hat Simon noch geschlossen – erst am 4. Mai dürfen Friseure wieder öffnen, aber das hält Menschen, die sich seit einem Monat nach frischer Farbe auf ihrem Kopf sehnen, nicht davon ab, vorbeizukommen. „Ich habe schon zehnmal bei Ihnen angerufen, aber es geht niemand dran. Ich brauche einen Termin!“, ruft diese Kundin nun offensichtlich gestresst.

Simon macht das gute Laune. Endlich hätten die Leute gemerkt, dass ihr Beruf einen Wert hat. Simon und ihre vier Mitarbeiter haben die Stammkunden angerufen und gefragt, ob sie nach der langen Schließung wieder einen Termin brauchten. „Auf einmal war alles möglich“, sagt Simon, „Montag Morgen oder Samstag Nachmittag – das war denen völlig egal.“ Vor Corona hätten die Kunden gesagt: Ich kann nur an diesem einen Termin, Frau Simon, sonst gehe ich woanders hin.

Von der Wertschätzung, die ihnen in den vergangenen sechs Wochen entgegengeschlagen ist, das sagen auch viele von Simons Kollegen, werden sie noch Monate, wenn nicht Jahre zehren. Sie erzählen von Kunden-Mails im Lockdown, die an Liebesbriefe in einer Fernbeziehung erinnerten, von Spendenangeboten über mehrere hundert Euro. Der Sprecher der größten Friseur-Kette Europas, der Klier Hair Group, sagt: „Dass die Regierung, die Kanzlerin, die Friseure explizit erwähnt hat, vor dem Lockdown und jetzt – da waren wir beeindruckt.“ Sogar der Psychologe Stephan Grünewald hatte Mitte April gefordert, die Friseure noch vor allen anderen Geschäften wieder zu öffnen. Man brauchte sie, erklärte der Wissenschaftler, um die Menschen vor der gefühlten Verwilderung zu bewahren.

Strenge Hygienemaßnahmen

Nun ist es so weit. Die etwa 80.000 Salons in Deutschland dürfen am 4. Mai, wenn auch unter strengen Hygienemaßnahmen, wieder öffnen. Sechs Wochen zuvor, am 22. März, hatte die Regierung ihre bundesweite Schließung beschlossen. Geschäfte waren schon vorher zugesperrt worden. Den Friseuren fällt im Umgang mit dem Virus eine Sonderrolle zu. Schließlich ist es kaum möglich, aus dem sicheren 1,5-Meter-Abstand Haare zu schneiden.

So müssen sich die Salons Dutzenden von Vorschriften beugen, die die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zusammen mit dem Zentralverband des Friseurhandwerks entwickelt hat. Jeder im Salon muss nun einen Mundschutz tragen – egal ob Kunde oder Mitarbeiter. Bedient der Friseur einen neuen Kunden, muss er auch einen neuen Mundschutz anlegen. Kaffee, Wasser und Zeitschriften wird es erst mal nicht mehr geben. Die Kontaktdaten von jedem Kunden müssen notiert werden, um mögliche Infektionen zurückverfolgen zu können. Die Stühle in den Salons sollen so weit reduziert werden, dass zumindest beim Sich-Bewegen im Raum und beim Sitzen der Mindestabstand eingehalten werden kann. Für fast alle Friseure bedeutet das, dass sie nur noch halb so viele Kunden bedienen können wie in Vor-Corona-Zeiten. Andrea Simon hat ihren Laden schon umgeräumt. „Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber ist halt so.“

Dass die Friseure einen neuen Abstand wahren müssen, können die meisten von ihnen nachvollziehen, auch wenn sie so einen großen Teil ihres einstigen Umsatzes einbüßen. Aber es gibt andere Regeln, die ihnen je nach Geschäftsmodell so große Sorgen bereiten, dass sie auch die Freude über die Wiedereröffnung nicht wegwischen kann.

Jeder Termin ist gefragt

Die Klier Hair Group mit ihren mehr als 1400 Salons in Deutschland hat das Problem, dass ihre Kunden eigentlich keine Termine machen. „Wir müssen nun ein bestehendes Konzept komplett umändern“, sagt Unternehmenssprecher Rüdiger Schmitt. Denn die Kunden können nicht mehr einfach vorbeikommen, sonst droht eine Menschenansammlung vor den Salons, weil das Warten drinnen nicht mehr gestattet ist. Einen zentralen Weg, wie die Kunden nun Termine ausmachen können, gibt es bei der Klier Hair Group nicht – manche Menschen fragen über die Facebook-Seiten der einzelnen Salons an, andere versuchen es telefonisch und hoffen, trotz geschlossener Filialen jemanden zu erreichen. Schmitt kann gar nicht genug betonen, wie schwierig es für ein Unternehmen mit 9000 Mitarbeitern, verteilt über Tausende Filialen, ist, so eine Verordnung in kurzer Zeit umzusetzen. Aber der Klier Hair Group bleibt nichts anderes übrig. Jeden Tag verliere sein Unternehmen gerade eine Million Euro, sagt Schmitt.