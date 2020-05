Annette Messemer : Bankerin auf großer Fahrt

Was die Aussicht betrifft, lässt sich die Karriere von Annette Messemer kaum steigern: In Frankfurt schaut sie aus einem Altbaufenster direkt auf die Alte Oper, in Paris blickt sie auf den Eiffelturm. Die gelernte Investmentbankerin, 1964 in der Pfalz geboren, pendelt zwischen den beiden Städten und ihren diversen Mandaten. Mode, Mineralien, Moneten – überall spricht sie mit. „Multi-Aufsichtsrat“ wäre wohl die passende Berufsbezeichnung, Messemer berät und kontrolliert Großkonzerne; „in der europäischen Champions League“, wie sie selbst sagt.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Womit schon mal geklärt wäre: An Selbstbewusstsein mangelt es ihr nicht. Das braucht sie auch, um sich in der Männerwelt zu behaupten. Keine Deutsche hat mehr Einfluss in nichtdeutschen Euro-Stoxx-Konzernen, Europas Eliteliga der Aktiengesellschaften. „Ich bin international geländegängig“, sagt sie, „ich fühle mich ebenso als Französin wie als Deutsche, habe außerdem 15 Jahre für angelsächsische Investmentbanken gearbeitet.“