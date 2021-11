Wolfsburg und VW : Angst in der Autostadt

Bruno Corigliano ist mit seiner „Tunnelschänke“ ein zuverlässiger Gradmesser für die Stimmung in Wolfsburg. Seine Kult-Kneipe liegt am südlichen Ende einer Fußgängerunterführung unter dem Mittellandkanal. Dort strömen normalerweise Tag für Tag viele Arbeiter von Volkswagen heraus und gönnen sich ein Feierabendbier, wenn im Stammwerk des Autokonzerns auf der anderen Seite des Tunnels eine Schicht endet. Derzeit ist aber alles anders. Denn wegen Kurzarbeit in der Produktion kommen wenig Leute vorbei, und wenn, dann äußern sie oft Sorge um ihre Stellen. „Die Menschen sind verunsichert und haben Angst um ihre Zukunft“, sagt der 69 Jahre alte Corigliano.

Noch nie in der Geschichte des wichtigsten Standorts im VW-Produktionsnetz gab es eine so lange Phase der Kurzarbeit. Schuld ist der globale Mangel an Steuerungschips, der dafür sorgt, dass die Bänder immer wieder stillstehen. Zwar stockt VW das Kurzarbeitergeld seiner Beschäftigten auf 100 Prozent auf, weshalb sich die finanziellen Folgen bislang in Grenzen halten. Trotzdem ist die Sorge in der Stadt und der Region groß. Denn neben der Halbleiterkrise streiten Betriebsrat und Management um mehr Effizienz im Stammwerk, was den Konzern abermals in eine Führungskrise gestürzt hat. Auch von Stellenabbau ist die Rede, denn die schwache Auslastung wird sich möglicherweise nicht schnell verbessern. Eine neue E-Auto-Fabrik am Standort soll jetzt Beschäftigung sichern. Alles in allem sei die Lage aber weiter angespannt, meint Corigliano, der schon länger wegen Schwierigkeiten mit dem Mietvertrag um die Existenz seiner Kneipe bangt. Derzeit hat er noch geöffnet und gibt die Hoffnung nicht auf.

Neue E-Autos für mehr Auslastung

Rund 60.000 Menschen arbeiten im VW-Stammwerk, der größten Autofabrik der Welt, die gleichzeitig Machtzentrum des wichtigsten deutschen Industriekonzerns ist. Viele davon leben in der Stadt und dem Umland, dessen Wohl und Wehe zu großen Teilen vom Unternehmen abhängt. Die letzte große Krise war ausgebrochen, als im Jahr 2015 der Dieselskandal begann und milliardenhohe Strafen den Gewinn des Konzerns und damit auch die Steuereinnahmen der Stadt Wolfsburg mit ihren 124.000 Einwohnern nach unten drückten. Jetzt geht es um die Transformation in Richtung Zukunft, und abermals zeigt sich, wie eng die Schicksalsgemeinschaft aus Konzern und Region verwoben ist. „Wir haben alle einen Arbeitsvertrag bei VW, ob wir nun dort angestellt sind oder nicht“, bringt Ehme de Riese die Lage mit ihren besonderen Abhängigkeiten auf den Punkt. Der 69 Jahre alte Unternehmer hat in der Stadt sechs Optikergeschäfte und beobachtet die Situation wie alle Menschen in Wolfsburg genau.

Für die zukünftige Beschäftigung soll unter anderem das Projekt Trinity sorgen, ein erstes teilautonom fahrendes Elektromodell, das auch in der Produktion besonders effizient sein soll. Weil der dafür nötige Umbau zu einer modernen Fabrik während weiter laufender Produktion der Verbrennermodelle teuer und nur schwer zu bewerkstelligen wäre, plant VW einen Fabrikneubau auf der grünen Wiese. Wie von Beteiligten zu hören ist, gilt ein nördlich ans Werk grenzendes Gebiet nahe dem Stadtteil Warmenau als möglicher Standort. Dort werden schon länger Reserveflächen vorgehalten. Das nahegelegene Gifhorn gilt ebenfalls als Option.