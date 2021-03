Angriff auf Weber : Miele steigt ins Geschäft mit Luxusgrills ein

Aktualisiert am

Der Hausgerätehersteller steht unter starkem Wettbewerbsdruck. Jetzt wagt Miele den Schritt in einen neuen Markt. Dabei soll ein Unternehmen aus Düsseldorf helfen, gegen die Grill-Konkurrenz zu bestehen.

In der Corona-Krise verbringen die Menschen viel Zeit zu Hause – und machen es sich in den eigenen vier Wänden schön. Teppiche und Sofas werden gekauft wie verrückt, auch die Küche wird aufgemöbelt. Für den Außenbereich ist ebenfalls eine Menge Geld übrig, zum Beispiel für neue Grills, die jetzt auch der Hausgerätehersteller Miele für sich entdeckt.

„Immer mehr Menschen investieren gerne in High-End-Grillgeräte für ihren Garten oder die Terrasse“, sagt Gernot Trettenbrein, der im Unternehmen die hauseigene Ideenschmiede New Growth Factory leitet. Für den Premiumanbieter Miele gebe es in dem Markt große Chancen.