Milliardär Gautam Adani : Der reichste Betrüger der Welt?

Er war der drittreichste Mensch der Erde und steht in der Gunst von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi. Nun werfen Analysten Gautam Adani Betrug und Geldwäsche vor. Kann ihm das gefährlich werden?

Einmal mehr gerät der reichste Milliardär Indiens unter Druck, weil ihm kriminelles Handeln vorgeworfen wird. Die amerikanische Hindenburg Research hält Gautam Adani vor, den Markt auf „unverschämte Weise“ zu manipulieren und Bilanzen zu fälschen. Er betreibe den „größten Betrug in der Geschichte der Firmenwelt“. Aufgrund der Kursverluste seines Unternehmensgeflechts zog Amazon -Gründer Jeff Bezos in der Rangliste der Reichsten der Erde an ihm vorbei. Adani liegt nun mit geschätzten 120 Milliarden Dollar auf Rang vier.

Der Finanzchef der Adani Group, Jugeshinder Singh, sagte am Mittwoch, der Konzern sei „schockiert“. Er bezeichnete den Bericht als „eine böswillige Kombination aus selektiver Fehlinformation und veralteten, unbegründeten und diskreditierenden Beschuldigungen“. Die Analysten wählten den Zeitpunkt der Veröffentlichung sehr bewusst: Adani wollte gerade junge Aktien von Adani Enterprise an den Markt bringen, nachdem der Wert der ausgegebenen Papiere innerhalb von drei Jahren um gut 3300 Prozent gestiegen ist.