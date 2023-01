Kampf um Zukunftschancen : Wandern Energiewende-Kompetenzen ab?

Siemens Energy hat einen Großauftrag an Land gezogen, muss aber die Umspannplattformen in Spanien bauen lassen. Der Unmut über diese Situation wächst.

Mit Blick auf die Energiewende scheint die Nachricht von Siemens Energy eine gute Nachricht zu sein: der Energietechnik-Konzern hat einen Milliarden-Auftrag für den Bau von Konverterplattformen erhalten. Mit Hilfe dieser Stationen wird der Offshore-Windstrom auf See von Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt, damit er ohne große Verluste an Land transportiert werden kann.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Konkret geht es um Konverter für zwei Netzanbindungssysteme mit je zwei Gigawatt Leistung, die für den Netzbetreiber Amprion gebaut werden und ab Ende des Jahrzehnts Strom nach Wehrendorf in Niedersachsen beziehungsweise Westerkappeln in Nordrhein-Westfalen übertragen sollen. Zusammen mit dem Auftrag über die Instandhaltung während zehn Jahren hat das Projekt ein Volumen von mehr als 4 Milliarden Euro.

Laut Siemens Energy ist es der größte Auftrag zur Offshore-Netzanbindung, den das Unternehmen je erhalten hat. Siemens hat die Dragados-Werft im spanischen Cadiz als Produktionspartner für diese neue Generation von Plattformen gewonnen. Die bisherigen Projekte hatten mit 900 Megawatt nicht einmal die Hälfte der Leistung ermöglicht.

Das Problem: In Deutschland gibt es aktuell keine Werft, die in der Lage wäre, den Auftrag zu realisieren. „Nur einen einzigen Standort in ganz Europa für die Fertigung von 2 Gigawatt-Konverterplattformen zu haben, ist kein gutes Zeichen für die Energiewende, die zu einem großen Teil vom Ausbau der Offshore-Windenergie abhängt“, warnt die Stiftung Offshore Windenergie, eine überparteiliche, überregionale und unabhängige Einrichtung, die sich als Kommunikationsplattform für Akteure aus Politik, Wirtschaft und Forschung versteht. Das Windenergie-auf-See-Gesetz, das zum 1. Januar in Kraft getreten ist, sieht vor, dass die installierte Leistung bis zum Jahr 2030 mindestens auf 30 Gigawatt steigt. Entsprechend groß ist der Ausrüstungsbedarf. Allein der Netzbetreiber Tennet hat ein Dutzend solcher Plattformen ausgeschrieben, auch Amprion hat weitere Ausschreibungen angekündigt.

Auch in Deutschland gäbe es einen Standort

Pikant ist, dass es im Prinzip einen deutschen Standort gäbe für solche Projekte: das Werftgelände in Rostock-Warnemünde. Dieses gehörte zur insolventen MV Werften-Gruppe, bevor der Staat es für ein Marinearsenal kaufte. An diesem Mittwoch hat Verteidigungsministerin Lamprecht den wie einst wieder „Warnow-Werft“ genannten Stützpunkt eröffnet. Die Marine braucht indes nur einen kleinen Teil des Werftgeländes, weshalb sich die belgische Smulders-Gruppe um einen langfristigen Pachtvertrag für das übrige Gelände bemühte.

Monatelanges Ringen mit dem Verteidigungsministerium hat aber nicht gefruchtet. Ein Auftrag für zwei Konverterplattformen für den Windpark Gennaker in der Ostsee im Volumen von mehreren hundert Millionen Euro wird nun von Smulders in Belgien realisiert. „Mit der Werft in Rostock-Warnemünde gibt es einen optimalen Standort, an dem bis zu drei Plattformen gleichzeitig produziert werden könnten“, urteilt die Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie, Karina Würtz. Smulders hätte das nötige Know-How und die Finanzkraft, und es gebe seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern politische Unterstützung, um die Bedürfnisse der Nationalen Sicherheit zu erfüllen: „Dass eine Einigung bisher nicht erzielt werden konnte, ist auf Basis der Faktenlage völlig unverständlich.“

Drei Plattformen gleichzeitig könnten gebaut werden

Auch in der IG Metall wächst die Verärgerung darüber, wie im Verteidigungsministerium mit dieser Option umgegangen wird. „Das Bundesverteidigungsministerium verhindert, dass die Energiewende in Deutschland zu mehr Arbeitsplätzen und Wertschöpfung führt“, beklagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Es fehle weiter an Kapazitäten für den Bau der wichtigen Plattformen, mahnt Friedrich – dabei könnten die weiteren Aufträge auf dem stark anziehenden Markt hierzulande realisiert werden.

Während durch das Marinearsenal rund 500 Arbeitsplätze geschaffen wurden, kämen durch die Ansiedlung von Smulders nach früheren Angaben noch einmal 1200 Arbeitsplätze dazu, direkt auf dem Gelände sowie bei Zulieferern. Zwei Rostocker Lokalpolitiker haben im Dezember eine Petition zugunsten der Ansiedlung von Smulders gestartet.