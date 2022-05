Netzbetreiber Amprion : Die Frequenzwächter des europäischen Stromnetzes

Die Ingenieure in der Amprion-Leitwarte haben auch die Lage in der Ukraine im Blick. Auf der riesigen Monitorwand ihres Technikzentrums in Brauweiler bei Köln können sie den Zustand des Stromnetzes fast in Echtzeit verfolgen. An diesem Vormittag sieht es stabil aus, die Netzfrequenz liegt nahe dem Sollwert von 50 Hertz. Zumindest die Stromversorgung des kriegsgeplagten Landes läuft bisher einigermaßen reibungslos. Seit Mitte März sind die Ukraine und Moldau an das kontinentaleuropäische Netz angeschlossen. Per „Notfallsynchronisation“ hatten die europäischen Übertragungsnetzbetreiber die seit Langem geplante Kopplung vorgezogen, die helfen soll, die ukrainische Elektrizitätsversorgung zu stabilisieren.

Koordiniert wurde der Vorgang von Brauweiler aus, einer zentralen Schalt- und Beobachtungsstelle für das gesamte europäische Stromnetz. Amprion mit Hauptsitz in Dortmund ist einer der vier Übertragungsnetzbetreiber, die in Deutschland das Höchstspannungsnetz betreiben. Rund 11.000 Kilometer Leitungen transportieren Strom in einem Gebiet, das von Niedersachsen über Nordrhein-Westfalen bis zu den Alpen reicht. Der größte Teil des innereuropäischen „Fernverkehrs“ von West nach Ost und von Nord nach Süd läuft durch Nordrhein-Westfalen. Und knapp die Hälfte des Stromhandels zwischen den Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich wird über das Amprion-Netz abgewickelt.