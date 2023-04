Damit die Energiewende in Deutschland gelingt, braucht es vor allem leistungsfähige Speicher. Denn Strom aus re­generativen Quellen entsteht nicht im­mer dann, wenn er auch gebraucht wird. Rund um die Welt wird deshalb mit Hochdruck an immer leistungsfähigeren Batterien gearbeitet.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge



Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Rohstoff- und Metallurgiekonzern AMG sieht sich nun vor entscheidenden Schritten bei Entwicklung und Produktion neuartiger Energiespeicher für Industrieanlagen, die im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien sowohl aus einer Lithium-Ion- als auch aus einer Vanadium-Redox-Flow-Batterie bestehen. Der an der niederländischen Börse notierte Konzern betreibt schon die ersten dieser Batterien mit dem Namen „Liva“. Eine Tochter­gesellschaft im bayerischen Hauzenberg habe einen Speicher mit einer Leistung von 3,5 Megawattstunden (MWh) in Be­trieb. Das mittelständische Unternehmen Wipotec in Kaiserslautern nimmt noch in diesem Jahr eine Batterie mit 4 MWh in Betrieb. Bis Ende 2024 will AMG mit allen installierten Anlagen mehr als 100 MWh erreichen, und ein einzelnes Großprojekt soll sogar bis zu 80 MWh umfassen.